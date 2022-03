Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Hasta donde le puede ayudar a David Ramos Zepeda, ya casi candidato a presidente municipal de la alianza Va por Durango, en Guadalupe Victoria, que sus compañeros de partido o personas que quieren quedar bien con él, anden amenazado a los trabajadores municipales que, si no votan por David, los van a correr.

Es cierto que la fuerza que le pueda dejar el PRI, el PAN y el PRD en dicha alianza, lo ponen con muchas posibilidades de ganar la elección, pero minimizar, o tratar de ver chiquito a Gerardo Villarreal, es el peor error que pueden cometer, puesto que la fuerza de Morena y Verde en Victoria son fuertes, y si a eso le suma los votos que ha logado obtener Omar Once y el doctor Yadir Juárez, ellos lo hicieron por Redes Sociales, pero la verdad fueron ellos los que con su manera de hablarle a la gente lograron ponerse en una excelente posición política en Victoria, todos esos votos justos no se pueden minimizar, y si ya los seguidores de David Ramos les da por amenazar gente, cometen el peor de los errores, pero bueno, cada quien hace la campaña que quiere y como la quera, ¿O no es cierto?.

En el municipio de Poanas, a este Grillo no le crea mucho, pero si en este momento fueran las elecciones, la pelea estaría buena entre Gerardo Gutiérrez y Armando García Meza, el primero de Movimiento Ciudadano y el segundo de la alianza Juntos Haremos historia, la maestra Araceli Aispuro de Va por Durango, se cocina aparte, los datos nos dicen que va firme y con muchas posibilidades de salir victoriosa, vamos, los otros dos estarían peleando el segundo lugar, póngalos en el lugar que usted quiera, pero en segundo y tercero, y una cosa más, ahorita no son las elecciones, falta mucho, así que estas percepciones son en el momento, mas no lo que pueda suceder, pero para quienes intentan ver a la maestra Araceli Aispuro como la rival más débil, se equivocan y mucho.

En Pánuco de Coronado, la licenciada Gabriela García Breceda, paso de ser la aspirante más fuerte a la candidatura, a ser la ya casi candidata, y les digo casi candidatos porque aún falta su registro, hasta que se admitan en el IEPC serán oficialmente candidatos todos, vamos, falta ver quien será el enemigo a vencer de la Lic. Gaby, pero todo indica que Pánuco de Coronado está a punto de ser gobernado por una mujer, y hay que decirlo, es una mujer con los pantalones bien puestos, no tiene pelos en la lengua y no le tiemblan las corvas cuando se trata de tomar decisiones, si se trata de levantar la voz lo hace, y si se tiene que fajar, de la misma forma, claro sin dejar de ser una madre de familia, una dama y una excelente amiga con quienes son sus amigos sinceros, porque nos ha tocado ver cómo pone en su lugar a quienes se han querido pasar de la raya, con ella o con alguna otra mujer que ese ve indefensa, o una familia humilde, y eso sin duda que la gente de Pánuco se lo tomara en cuenta en su momento. Hasta la próxima.