Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Entre dos compadres de Guadalupe Victoria, apostaron que la próxima autoridad Estatal de Durango seria priista, uno de ellos insistió que no, que pudiera ganar Marina Vitela con la bandera de Morena, y el otro le pregunto, ¿y de donde viene la historia política de Marina?, o sea que tiene razón, el próximo gobierno de Durango será de sangre priista, ¿Qué sentirán los de Morena al reconocer esto?

En algunos municipios sí que los han tratado mal a los de Morena, y la verdad sea dicha, porque mucha de la gente que tiene metida en el alma a ese partido político de AMLO es de izquierda de a deberás, y el tener candidatos que acaban de salir o que hace unos meses tenían el PRI tatuado en el alma, es como una patada entre las piernas, donde sí llevan a un candidato o candidata de izquierda de corazón y de toda su vida, se la van a jugar y con el percho erguido recibirán los resultados electores, buenos o malos, pero donde les impusieron, porque esa es la palabra aunque la quieran suavizar, donde les impusieron candidato renegado del PRI, será una burla, ahora trabajar o votar para alguien que antes era un funcionario ratero, porque si ya llego a Morena se les quita, ahí en ese partido ya son casi santos, ya no roban, no mienten y no traiciona, ¿o no es cierto?, si acaso se gritan de cosas como ahora que se dio el caso del doctor José Ramón Enríquez, se avientan con huevos y quiebran los vidrios de los vehículos, pero son santos, ellos no tienen mancha en su trayectoria política, la tenían cuando eran del PRI o del PAN o del PRD o de cualquier organización que no sea Morena, o que no esté en la alianza con ellos, por eso la pregunta, ¿Qué sentirán los verdaderos Morenos, los que siempre han luchado por sus ideales y su causa, cederles las posiciones a los ahora ex priistas?.

Este Grillo tuvo la oportunidad de platicar con algunos trabajadores de los llamados servidores de la nación, y la verdad que lo que comentan está muy difícil, la necesidad como a miles de personas los hace aguantar el trato y la forma de trabajar, también es cierto que el presidente de la republica dijo que había que ser austeros en el gasto público, pero hay límites, mínimo los servidores que son los encargados de operar los programas del gobierno federal deben de tener en que moverse, como trasladarse de las oficinas a los municipios o pueblos, con los temas de inseguridad y cosas que se viven en la actualidad, viajar de aventón o de raid como se le conoce, es de alto riesgo, y la verdad que nadie nos imaginaríamos que los encargados de los programas federales tengan este tipo de problemas laborales, ojala y la súper delegada Maribel Aguilera, voltee a ver esta problemática y la corrija, porque independientemente de todo, esas personas son trabajadores que merecen respeto, seguridad laboral y claro, su sueldo puntal, nadie trabajamos por gusto, lo hacemos por necesidad, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.