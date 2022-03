Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este pasado sábado se registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, David Ramos Zepeda, como candidato a presidente municipal por la alianza Va X Durango, y se vio cobijado por las estructuras políticas Estatales y Nacionales; comienza la pelea y van con todo.

Presentes en el registro los tres líderes Estatales del PRI, PRD y PAN, así como Esteban Villegas Villarreal, quien en unos días más iniciara la búsqueda de la gubernatura del Estado, también se vio la presencia de gente de las comunidades y la cabecera, personas muy identificadas con cada partido político, si lograron tener un número considerable de personas presentes, reitero, en el inicio de esta jornada se le vio cobijado a David Ramos Zepeda, quien quiso iniciar mostrando algo del musculo que tiene para buscar la presidencia municipal.

En el caso de las regidurías, el ahora diputado local Carmelo Fernández se despachó con la cuchara grande, aseguro la primera regiduría para su familia, a la secretaria general que le correspondía ese lugar, por trabajo, lealtad y sumisión al PRI durante muchos años, Ivonne Ayala, la mandaron a la sindicatura, a jugársela, junto con quien es la líder de las mujeres en el estado por la CNC, Gaby Reyes, ella en la suplencia de la sindico, Miguel Terrazas, que ya una vez fue regidor, repetirá en el cargo, Mario Retana Pintor, panista, muy cercano a Verónica Pérez, logro hacer a un lado al grupo de los Ceniceros, los Rocha y a todos, será regidor, otra panista que le dieron oportunidad de estar en la planilla, Martha Ayala, va propuesta en la quinta regiduría, ella entrara si logra ganar David, si la elección la gana Gerardo Villarreal, Martha se quedara con las ganas de recibir la una lana en la nómina de regidores, la señora Queta Manzanera, quien también será regidora, ya los demás con mucho respeto, no entran, son los que por requisito tienen que aparecer pero ya no llegan, quien gane la próxima elección meterá cinco regidores, el otro llevara cuatro, a no ser que salga otro candidato, que ya no se ve que tengan tiempo los del MC, Marcial García Cháirez, quien era el casi seguro candidato, de repente salto junto con su familia a apoyar a Marina Vitela, lo que indica que también estarían apoyando a Gerardo Villarreal por el tema de la alianza con Morena, así que si solo van dos candidatos, creemos que la votación será muy cerrada y serán cinco a cuatro regidores, a no ser que pase algo extraordinario.

Nos han estado llamado personas del municipio de Vicente Guerrero, preguntando sobre lo que ellos llaman ataques sistemáticos en contra del alcalde Orlando Herrera en redes sociales, y déjeme le digo que es uno de los altos riesgos que llevan los alcaldes que buscan la reelección, lo que si no compartimos es cuando los ataques, a quien sea, no solo a Orlando, se hagan de manera anónima, la crítica, el señalamiento sustentado y directo no tiene nada de malo, es parte de la libertad de expresión a las autoridades o candidatos, lo que la gente reclama es que sean anónimos, pero eso no se puede evitar, lo que tienen que hacer es aguantar y trabajar, como dijera Héctor Carlos Quiñones, más conocido como el Patol en una de sus campañas políticas, “El trabajo todo lo Vence”, hasta los ataques anónimos, ¿o no es cierto?, la otra es sencilla, si lo están atacando ya desde ahorita, es que lo ven fuerte y lo buscan debilitar, es política, es campaña y aquí pasa de todo. Hasta la próxima.