Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Según las fuentes, ya está registrada Elizabeth Sotelo Ochoa, para buscar nuevamente la presidencia municipal de la tierra de los generales, ella ya fue alcaldesa y va buscar otra vez ser presidenta municipal, pero ahora con el apoyo de Morena, Verde, PT y Redes Sociales.

En el 2019 hizo una campaña muy fuerte con el apoyo del PAN y PRD, pero aun así Luly Martínez del PRI, logro ganarle en las urnas, hubo denuncias y cosas de esas, pero no precedieron, se había dicho que ya no se metería en política porque había quedado muy decepcionada con los resultados del 2019, pero al poco tiempo ya la habían nombrado secretaria general del PRD en el Estado, y todo indicaba que iría por una diputación local o federal, pero esa posición que le tocaba al PRD, se la dieron a Luly Martínez, y ella renuncio a la secretaria del PRD para unirse a Morena, muy identificada con el doctor José Ramón Enríquez, ahorita principal golpeador de Morena o de Marina Vitela, de ahí que aseguraban que por ser de la corriente de Enríquez no le darían la oportunidad de ser candidata, todo se inclinaba para que fuera el hijo de Pablo Carrillo Montalvo, Zabdiel Carrillo, joven en la política y con ganas de crecer en esas línea, pero la equidad de género o los acuerdos en las altas cúpulas, decidieron que fuera Elizabeth Sotelo por la presidencia, y si el partido de Movimiento Ciudadano no manda candidato, se enfrentaran en las urnas dos alianzas, una con Fabiola Bugarin originaria de Cuauhtémoc, apoyada por el PRI, PRD y PAN, y la otra con Elizabeth con Morena, Verde, PT y Redes Sociales, ahora sí que solo serían dos opciones, y si es así, podemos asegurar que una mujer gobernara Cuencamé, ¿Cuál de las dos?, hagan sus apuestas, ambas van a darse con todo, si bien es cierto Elizabeth tiene mucha experiencia, también es cierto que la gente puede optar por la cara nueva de Fabiola, y sin olvidar que en Cuencamé, cuando le priismo se une, se convierte en un enemigo muy difícil de vencer, así que para el delegado Estatal priista Enrique Estrada, será el trabajar muy fuerte para que se unan los priistas a trabajar por Fabiola Bugarin, si salen a simular como lo hicieron muchos en la elección del 2021, a Fabiola solo la mandaran a perder, ¿o no es cierto?.

Según nos informan, en esos días estará en el municipio de Peñón Blanco, el líder priista Arturo Yáñez, y de ser cierto, le recomendamos que lleve casco, porque los tricolores de ese municipio están que se los lleva la hingada de enojados, y es muy probable que le griten con su ronco pecho todo lo que sienten por la jalada que les hicieron, es más, en peligro que lo saquen a pedradas de Peñón Blanco, así que vaya preparado porque no le va a ir nada bien con los priistas que ya se estaban preparando para ir hasta su oficina a decirle dos o tres verdades, y si Arturo Yáñez les hace el favor de ir a Peñón, les ahorra la vuelta, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.