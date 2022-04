Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Con el primer minuto de este tres de abril, se inició la campaña para gobernador del Estado de Durango, compiten dos priistas contra una panista, y hasta el momento podemos decir que va a ganar un priista, se ve difícil que la guapa dama panista repunte.

Por la alianza va por Durango, el único varón de la competencia, Esteban Villegas Villarreal, quien va signado por el PRI, y que al arranque de este proceso electoral sale como puntero, tiene como meta mantener ese liderazgo en las preferencias, y con eso puede aspirar a gobernar en los próximos seis años; por otro lado tenemos a Marina Vitela, quien va por la alianza Juntos Haremos Historia, signada por Morena, pero de todos conocidos que tiene su corazón priista, su carrera y sus primeros logros políticos los hizo siendo del PRI, tan bueno fue su paso por ese partido político que ahora que se va con Morena varios priistas la siguieron, vamos, por el solo hecho de haber creado buena amistad con ellos, pero tanto Marina como sus seguidores no pueden negar que su corazón es tricolor.

En el caso de la tercera competidora al gobierno Estatal, es una distinguida mujer panista que sorprendió a propios y extraños que se saliera de su casa política, el PAN, para buscar suerte en el Movimiento Ciudadano, y la verdad sea dicha, hasta el momento no pinta con la más mínima posibilidad de triunfo, si logra que un tres por ciento de la población vote por su propuesta, será una gran ganancia para el futuro de su partido, pero a ella la sacrificaran o ella misma se sacrificó por algo a futuro, pero no puede negar o decir que no tiene un corazón panista, es más, mucho más panista que muchos otros que ahí están dentro gozando de las prebendas de ese partido político, ¿o no es cierto?.

Con este primer minuto del tres de abril, se inicia con encuestas serias, y dicen que, si las elecciones fueran el próximo domingo, Esteban Villegas seria el gobernador, pero las elecciones no son el próximo domingo, sino hasta el primer domingo de junio, así que estaremos al pendiente de cómo se desarrollan las cosas, del trabajo de cada equipo de campaña, y aquí nuevamente tenemos que reconocer que quien tiene menos equipo de campaña en el interior del Estado, o prácticamente sin estructura y equipo, es el Movimiento Ciudadano, de los municipios de la región llanera solo en Poanas hay gente trabajando a su favor, en Guadalupe Victoria los dejaron colgados, en Pánuco de Coronado, Cuencamé, Peñón Blanco, y muchos municipios más, no tienen nada ni a nadie en campaña, lo que nos hace ver los posibles resultados, por lo pronto seguimos al pendiente, y claro, los municipios se cocinan aparte, y esos iniciaran unos días más, y ahí andaremos. Hasta la próxima.