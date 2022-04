Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este domingo 10 de abril quedo ya plasmado en la historia de Guadalupe Victoria, con un voto ejercido democráticamente, dejo de ser dirigente de los ganaderos Lucio Ayala González, esto después de 48 años consecutivos, dejando atrás una de las mejores asociaciones ganaderas del país, dicho esto por las agencias especialistas en México.

El nuevo dirigente de los ganaderos organizados en la región de los llanos, el joven Alonso Enríquez, tendrá una enorme responsabilidad al portar los zapatos que deja Lucio Ayala, ya que no por guapo se mantuvo en ese lugar 48 años, y no por tonto logro hacer crecer esa organización como una de las cinco mejores en el País, la segunda más importante en el Estado, Lucio Ayala logro que los gobernadores y políticos de todos los niveles estuvieran en comunicación constante, cientos de ganaderos, socios o no socios, lo buscaban para pedirle ayuda ante muchos problemas que enfrentaron, muchas veces, cientos de veces en 48 años, Lucio Ayala se enfrentó y en tonos altos con los elementos policiacos para defender a sus ganaderos, muchas veces llego a tener relacione muy tirantes con alcaldes por su manera firme de defender a los ganaderos, con otros alcaldes logro tener muy buenas relaciones que dejaban beneficios a sus agremiados, un hombre con poco más de 80 años de vida, fuerte, firme y de una sola convicción, servir a quién así lo necesitaba, hubo voces que decían que por respeto y agradecimiento no debería de haber habido elecciones, que Lucio Ayala se retirara por voluntad propia cuando así lo considerara, pero ya había toda una campaña de parte del equipo de Alonso Enríquez que iban buscado la oportunidad de ser los nuevos dirigentes, y así, con 130 socios presentes, 64 votaron por que Lucio Ayala continuara, y 65 porque fuera relevado, un voto nulo, pero la democracia es clara, con un voto se gana y se pierde, con la frente en alto y rodeado por la gente que lo apoya y lo aprecia, Lucio Ayala deja la ganadera local, sabiendo que lo logrado en sus 48 años de trabajo, difícilmente alguien más lo pueda superar, ahora solo esperar que el joven Alonso Enríquez no deje caer lo que con tanto trabajo costo construir, al contrario, que lo haga crecer y que eso se convierta en beneficio de los ganaderos, y de la comunidad en general, porque la Ganadera de Victoria en su historia ha sido reconocida por su buen don de humanidad, ahí encontraron apoyo cientos de personas y familias que sin ser ganaderos, se les tendió la mano, mucho éxito para la nueva dirigencia ganadera, y que sea para bien de este importante sector en la región de los llanos. Hasta la próxima.