Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Comenzó a circular en las redes sociales que había un tercer candidato a la presidencia municipal de Guadalupe Victoria, Jesús Marcial de la Cruz Muñoz, dicen que va por Movimiento Ciudadano, ¿estará en tiempo y será cierto?.

Por ser fin de semana de vacaciones, no hemos podido localizar a las autoridades electorales o al mismo Marcial de la Cruz para ver si esto es cierto o solo una publicación de cotorreo en redes, no creemos que este joven se preste a bromas, sabemos que es de profesión enfermero, persona seria que no sería extraño que pudiera salir alguien más por este partido, que en su momento con Marcial García Cháirez, se pensó que entraría a la pelea fuerte por la presidencia municipal, de un de repente Marcial, o el compa Marcialillo como se le conoce, se va junto con su familia a Morena, y ahora se sabe que anda apoyando a Gerardo Villarreal y a Marina Vitela, lo que sin duda dejo a Movimiento Ciudadano desarmado, pero repito, empezó a difundirse en redes sociales que ya estaba el tercer candidato, veremos si las autoridades electorales nos informan del tema, porque también sabemos que está pendiente en Poanas el reacomodo, recordemos que a Gerardo Gutiérrez lo bajaron a sindico, y este Grillo supo que sería solo mientras hacían algunos cambios en el Estado por el tema de la equidad de género, haciendo esto Gerardo Gutiérrez regresaría a la posición de candidato a presidente municipal, aún no han informado, pero si es cierto lo del joven Marcial de la Cruz, puede que sea por esos cambios, veremos y comentaremos, que también hay que ser muy sinceros, es bueno ver una cara nueva, pero la tiene muy cuesta arriba pelear electoralmente con las dos alianzas que son muy fuertes, Gerardo Villarreal, que si bien es cierto algunas corrientes de Morena no se muestran muy convencidas con su candidato, también es cierto que ya hay cuadros integrados muy fuertes, el Verde es un partido fuerte en Victoria, Redes Sociales también demostró su musculo, y tiene conque ganase su propia regiduría, por el lado de David Ramos, el PRI y el PAN son partidos con mucha presencia, el PRD es el actual gobierno municipal, así que para Movimiento Ciudadano no será nada fácil ganar una regiduría, pero lo veremos de manera legal y lo cometeremos amigo lector.

Falta una semana para que inicien campaña los municipios denominados del grupo “B”, es decir los medianos, arrancaron los del grupo A, Durango Gómez y Lerdo, en la siguiente van los medianos entre los que están Victoria, Cuencamé Vicente Guerrero y muchos otros, que son la mayoría, vamos, los de nueve regidores, después arrancaran los pequeños, los de siete regidores, pero ya a estas alturas están casi listos todos candidatos, solo Movimiento Ciudadano esta afinado algunos detalles, que ya los estaremos viendo, por lo pronto a darle que ya paso la semana santa amigos. Hasta la próxima.