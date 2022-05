Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Que Orlando Herrera en Vicente Guerrero esté solicitando al IEPC organizar un debate con sus contrincantes políticos, es una excelente idea, sería el primer municipio fuera de la capital que lo haría, lástima que la señora Juanita Acevedo y su equipo no acepten, no quiere aceptar ni una entrevista con El Sol de Durango, que lastima la verdad, la ciudadanía debería y tiene derecho de conocer sus próximos planes de gobierno, ¿o no es cierto?

En el municipio de Poanas, los números son fríos, dicen que va a la cabeza la maestra Araceli Aispuro, con muy poco margen, pero que anda tanto ella como su familia y equipo más cercano, muy confiados, y eso le puede costar la ventaja que se refleja, recuerden que las elecciones no son mañana, sino hasta el 5 de junio, y todo puede pasar si continúan sintiendo que las nubes son de algodón, ¿o no es cierto?

Armando García también de Poanas, no anda mal, trae la fuerza guinda de Morena, los del Verde andan trabajando, y Armando no deja de caminar y caminar, esperando que la ciudadanía ahora sí le de la oportunidad de ser alcalde, y claro, su compadre Gerardo Gutiérrez anda haciendo su chamaba, también tocando puertas, y algo va a sacar Gera Gutiérrez, ahorita siendo muy honestos no se le ven posibilidades de triunfo, pero puede causarle mucho daño a uno de los dos punteros, ¿a quién será?, lo veremos pronto.

En Guadalupe Victoria, las cosas continúan muy pero muy apretadas, no es posible ver alguna delantera entre Gerardo Villarreal y David Ramos, ambos son político con colmillo largo y retorcido que están usando todas sus estrategias para ganarse la simpatía de la gente, en este momento el Grillo continúa viendo un final de fotografía, pocos votos van a separar a uno del otro, y si, ninguno ha bajado la guarida, al contrario, los equipos están sumados y metidos con todo a lograr su objetivo, quien cometa algún error, sabrá en ese momento que se equivocó y ahí puede perder la presidencia municipal del hermoso Guadalupe Victoria.

En Cuencamé, todo indica que la señora Fabiola Bugarin Espinoza, originaria de Cuauhtémoc, va a la delantera, pero claro que no se pueden confiar, tiene enfrenta una señora con mucha experiencia en la política, Elizabeth Sotelo, quien también su paso por la política le puede cobrar facturas, es algo muy normal, pero de eso a que sea un rival débil, no, Fabiola se siente que va caminado a paso seguro, despacio pero creciendo bien, y si mantiene ese ritmo seguramente puede dar la sorpresa, esto a pesar que hay un grupo de priistas que no están sumados, trabajan fuerte por el tema de Esteban pero no por Fabiola, y eso se ve desde lejos, mal hecho, pero ya se verán los resultados, y claro, si le súmanos que los panistas andan con todo con Fabiola, le dan una excelente fuera, y los perredistas también andan con todo, vamos, está logrando sumar, y eso al final le da resultados, ¿o no lo creen? Hasta la próxima.