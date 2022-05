ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Algunas personas del hermoso municipio de Peñón Blanco están muy molestas con el noble Grillo porque escribió que en las próximas elecciones pierde la alianza Va por Durango, pero con quien deben de estar molestos es con quien los usos como moneda de cambio para hacer ajustes políticos, los molestos deben de ser los priistas que los usaron, los pisotearon y aun andan defendiendo su causa, ¿o no es cierto?.

Dicen algunas personas en Peñón Blanco que este noble insecto quiere perjudicar a la candidata, la maestra Rita Lozano, no amigos, la maestra merece todo mi respeto y admiración, y créanme que le deseamos mucha suerte en las próximas elecciones, si deberás logra ganar, que se ve muy cuesta arriba, que bueno, que sea para bien de ese bonito municipio, lo único que el Grillo comenta es que los datos no le ayudan, que también es cierto, en los últimos días se comenzó a ver que varios actores priistas metieron el acelerador a fondo, como que entendieron después de aquella columna de la Grilla Llanera que no estaban trabajando y que necesitaban unir fuerzas si quieren que la maestra Rita gane las elecciones, pero reitero, si se comenta que no van bien, es porque tenemos los datos crudos en las manos, números que son fríos, ¿Qué pueden cambiar?, claro, todo puede pasar si se hace una buena campaña, les queda poco tiempo, y lo siento, pero en este momento no se les ve muy favorable el posible resultado, así que no se enojen con quien escribe, reclamen a quien los usos como moneda de cambio, a quien no supo manejar el tema de la unidad en la alianza Va por Durango en Peñón, y reitero, mi total respeto y admiración para las dos candidatas, Diana Femat y Rita Lozano, ambas mujeres que salen de su zona de confort por buscar un sueño, ser alcaldes de su tierra.

En Vicente Guerrero, la candidata a presidente municipal Janita Acevedo, se confundió y no supo al momento de responder preguntas en rueda de prensa, que significa un debate, por cierto que a esa rueda de prensa no se convocó a El Sol de Durango, porque nos han estado preguntando porque no asistimos nosotros, no nos convocaron, es más, la candidata Juanita Acevedo tiene una invitación para un programa de la Grilla Llanera en su etapa elecciones 2022, invitación que no ha querido aceptar, y se le respeta, ella y su equipo sabrán porque no dan entrevistas, el caso es que en esa rueda de prensa dijo que estaba lista para un debate, y ojala deberás se organice y realice, será muy interesante ver a todos los candidatos debatir la problemática y posibles soluciones de Vicente Guerrero, y sería el primero municipio en hacerlo, y eso merece mención especial, y digo que la candidata se confundió, porque dijo que a ella no tenían por qué hacerle cuentas de nada, que ella nunca había manejado dinero público, ahí fue donde le fallo, nadie le va hacer cuentas, un debate es para contrastar ideas y posibles soluciones, decir que obras piensa hacer y cómo las va hacer, para que la ciudanía vea quien trae mejores propuestas y acciones de gobierno, se confundió, no la califiquen que otra forma, y reitero, ojala deberás se haga el debate, estaremos muy al pendiente. Hasta la próxima.