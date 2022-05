Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Si los Cierres de campaña decidieran la elección, Fabiola Bugarin y David Ramos serian ya alcaldes, espectaculares cierres tuvieron los dos candidatos, pero lamentablemente déjeme le digo que eso no es garantía, sin embargo, los dos están muy fuertes, y pueden ganar la elección a las presidencias de Cuencamé y Guadalupe Victoria.

La señora Faby Bugarin, llevo una campaña de caminar mucho, tocar puertas, hablarle a la gente de frente, con su carácter noble, de pueblo, y eso la hizo ganarse la confianza de la ciudadanía, porque hay que decirlo, al inicio de la campaña frente a una figura con mucha experiencia en la política como Elizabeth Sotelo, se veía perdida, no había manera de que ganara la elección, pues déjeme decirle que Faby le está dando vuelta a esa posibilidad, ahora la gente que ya la conoce se expresa de manera muy diferente de ella, le reconocen su sencillez, su manera clara de hablar y que se cómo la gran mayoría, de pueblo, vamos, el caminar y caminar le está dejando buenos resultados a Fabiola Bugarin, si usted pensaba que ya estaba perdida, no es así, está en la pelea, y si me pregunta muy en lo corto, la veo con unos dos o tres punto adelante, vamos, puede ganar la elección municipal de Cuencamé, hay pelea señores, dos mujeres cuencamenses atoradas ante la ciudadanía, una muy conocida, y la otra se está dando a conocer, pero caminado a paso firme.

El cierre de campaña de David Ramos en Guadalupe Victoria, también fue un evento multitudinario, miles de personas asistieron a ese cierre y mostro un musculo muy fuerte, que también lo pone en la línea de posible ganador, claro que Gerardo Villarreal no anda nada mal, también tiene mucha presencia, y esto no se decide hasta que el ciudadano acuda a emitir su voto, pero quien diga que David Esta débil, se equivoca, hay fuerza política, está haciendo su trabajo de convencimiento y trae todo un equipo metido hasta las chanclas en su proyecto, no está nada sencillo para los dos candidatos, pero reitero, el tener cierres de campaña con miles de personas no son ninguna garantía de triunfo, hemos podido ver cierres enormes, y pierde ese candidato, así que vamos a esperar, lo que sí le puedo asegurar, es que en Guadalupe Victoria será una final de carrera de caballo, van a llegar muy cerrados a la elección, David Ramos y Gerardo Villarreal, ¿a quién le va usted amigo lector de los llanos?.

Faltan muy pocos días para que este proceso electoral ya termine, cuando menos el que se están diciendo de cosas todos los candidatos, la llamada guerra sucia que manejan en redes sociales, lo que, sin duda cansa a la comunidad, harta al electorado y pide a gritos que ya termine este cochinero, al fin de cuentas a estas alturas del corrido ya la ciudadanía tiene definido por quien va a votar, y así le den, le quiten o lo amenacen, ya sabe por quién se irán en las urnas, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima,