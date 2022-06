Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Por la madrugada de este pasado ocho de junio, y unos ya en la mañana del día nueve, se realizó la entrega de constancias de mayoría a los candidatos con mayor votación, es decir su nombramiento como alcaldes electos, y no hubo cambios, habrá más proceso legal a otro nivel, pero hasta ahorita lo que se dijo, eso es.

En Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda recibió la constancia casi a las cinco de la madrugada de este nueve de junio, no hubo cambios como lo pretendía la alianza Juntos Haremos Historia, sabemos porque nos lo comento el actual dirigente estatal del partido Verde en el Estado Jonathan Campos, se irán a otras instancias Estatales y después a la sala región federal a pelear lo que ellos llaman un robo de la elección, veremos qué pasa, pero por ahora el alcalde electo de Guadalupe Victoria es David Ramos.

En Peñón Blanco se calentó mucho el asunto, tuvo que llegar la guardia nacional y el ejército para tratar de controlar la molestia de la gente de Morena que exigía voto por voto y que se les reconociera el triunfo de la doctora Diana Femat, se llevaron la papelería de la elección al IEPC a la capital del Estado y por la madrugada también en la misma capital citaron a la maestra Rita Lozano y se le entrego su carta de mayoría, no sabemos si habrá pleito en otras instancias, pero a esta hora la alcaldesa electa es la maestra Rita Lozano, y si quiere con un voto o dos, pero así es la democracia, creo fueron poco más de 65 votos con lo que gano, pero más vale un apenitas, que un ya merito, ¿o no?, y si en esta ocasión ya no logró ganar la doctora Diana, la veo muy difícil que en otra ocasión se le ponga la oportunidad como hoy.

Otro municipio que también estaba muy tenso, y que tampoco sabemos hasta el momento si habrá denuncias por parte de Armando García a otro nivel, es en Poanas, pero no hubo cambio en el reconteo y aclaración de dudas, la maestra Araceli Aispuro recibió su constancia de mayoría, y ahorita es la alcaldesa electa, ahí también se puso tenso, no hubo violencia o manifestación fuerte como en Peñón Blanco, pero si estaba muy caliente el aire, ya por la noche se le lleno a la maestra Araceli y recibió su constancia, y con ello hay alcaldesa, reitero, nos sabemos si Armando García, que volvió a perder, busque tumbar la elección en los tribunales Estatales o federales, lo que si sabemos que Armando lleva cuatro o cinco veces que intenta ser alcalde y no lo logra, y si algo hay que decirlo, aquí lo escribimos, hoy debió de haber ganado la elección si Gerardo Gutiérrez no se va por MC, sin querer queriendo, como dijo el Chavo, Gerardo ayudo a su compadre Armando a perder la oportunidad más clara que tenia de ser alcalde, a no ser que Gerardo ya supiera de que se trataba y por eso lo hizo, para ayudar a la maestra Araceli, porque tanto se ha hablado de la mala relación entre Gerardo y el grupo panista que sigue a la maestra Araceli, que el destino lo hizo trabajar para que le bajaran votos Armando y ganara Araceli Aispuro, así es esto de las gelatinas, a veces cuajan y a veces no. Hasta la próxima.