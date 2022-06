Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Cuando se da a conocer que el PRI Estatal enviaría a Rubén Escajeda Jiménez, en apoyo a la campaña de David Ramos Zepeda, ahí se vio que a Esteban Villegas y al mismo tricolor les interesaba ganar Victoria, porque Rubén es un líder con mucho peso político y trayectoria, ¿o no es cierto?

En el proceso de la campaña se vio varias veces que David Ramos no lograba conectar del todo con la militancia priista, es cierto que Carmelo Fernández andaba muy metido en esa campaña, y era lógico, prácticamente para Carmelo era ganar la presidencia y él ganaría la diputación local, pero eso no convencía del todo a cientos de priistas, pero se les ocurrió enviar al señor de las canas, ex diputado federal, ex diputado local, ex presidente estatal del PRI, ex dirigente nacional de la CNC, vamos, mandaron a un caballo con muchos kilómetros recorridos, un político que ha logrado cosechar muchos amigos y a quienes les resulta difícil decirle que no a un favor que pedía, la mano de Rubén se vio de manera discreta, operando tranquilo y muy fino, porque ya se le conoce, es fino para las operaciones políticas, y claro, el resultado ya lo sabe usted, lograr que los priistas confiaran en su partido no fue fácil, y mucho tuvo que ver Rubén Escajeda en esa operación, y como ya lo sabemos, más vale un apenitas que un ya merito, y hoy David Ramos tiene un fuerte compromiso con la base priistas, y si es agradecido tiene una deuda de amigos y moral con el señor de las canas, Rubén Escajeda.

Un actor político que ha mostrado una gran madurez y temple político, es sin duda aluna el alcalde de Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, porque a estas alturas Orlando sabe perfectamente y tiene las pruebas en la mano de la gente que lo traiciono, porque lo que sucedió en esa campaña de Guerrero, no fue más que la traición interna de varios actores priistas, pero a las pocas horas de revisar los numero reconoció su derrota y sin lloriquear, públicamente deseo suerte a quien obtuvo la mayoría de votos y a seguir adelante, aquí lo único que importa es que a Vicente Guerrero, a sus familias les vaya bien, que la alcaldesa electa deberás sepa hacer lo que dijo, lo que prometió, porque muchas veces lo hemos dicho y escrito, no es lo mismo ser borracho que cantinero, y ahí es donde puede haber fallas que con el tiempo va a sentir el pueblo de ese hermoso municipio, claro que se le desea mucho éxito a Juanita Acevedo, porque si le va bien a ella, se debe de suponer que le va ir bien a las familias Vicenteguerrerenses, lo que si quedo demostrado en la pasada campaña, es la capacidad política, el temple y la madurez de Orlando Herrera, que seguramente no se quedará descobijado, lo han de llamar a algún trabajo en el Estado, y claro, esta campaña le debe de servir para reconocer a los traidores, y no junarse con ellos, porque no ameritan ni el saludo por cobardes de cuatro letras, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.