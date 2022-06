Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Han estado preguntando por que perdió Fabiola Bugarin, candidata de la alianza Va por Durango en Cuencamé, y la respuesta es sencilla, un grupo importante de panistas ya demostraron que no están de acuerdo con trabajar al lado del PRI, lo hicieron con Luly Martínez en el 2021 y lo volvieron hacer ahora con Fabiola, los votos que faltaron en las urnas son los azules, así de sencillo.

¿Qué también hubo priistas que no apoyaron la elección local?, por supuesto que es totalmente cierto, en Cuencamé se han estado haciendo grupos políticos al interior del tricolor que se han vuelto irreconciliables, en la elección de Luly Martínez, cuando busco ser diputada federal, la dejaron sola, la traicionaron, y ahora a Fabiola le paso lo mismo, un grupo de priistas no voto por ella, si votaron por Esteban, mas no por Fabiola, nada más porque salió a propuesta del grupo contrario, esto lo hacen sin darse cuenta, o se dan cuenta y les vale una hingada, que a su partido lo derroten y que pierdan la presidencia municipal, y también hay que decirlo, la alcaldesa electa Elizabeth Sotelo Ochoa, conoce perfectamente a los actores políticos, y por supuesto que si dialogo con ellos los convenció de apoyarla, sabiendo ella que esas personas no estaban de acuerdo con Fabiola, no por ser ella, sino porque no fue quien ese grupo político proponía, y el comportamiento de este grupo fue muy evidente hasta en sus publicaciones que hacían en redes sociales, todo su apoyo a Esteban, pero nada de mención a Fabiola, la candidata originaria de Cuauhtémoc del sur de este municipio, no fue mala candidata, es franca, sencilla y sin dobleces políticos, y eso a la gente le agrado, pero si falto el apoyo de esos panistas que no aceptan votar por un priista, y claro, falto que los priistas renegados se sumaran, y en una alianza donde no están todos convencidos, no funciona, no triunfa, ¿o no es cierto?.

Nos han preguntado mucho sobre cómo le va hacer David Ramos Zepeda, presidente municipal electo de Guadalupe Victoria, y la pregunta es, porque los que están en la administración actual aseguran ya tienen trabajo seguro por otros tres años más, y los que anduvieron en campaña, panistas, priistas y del mismo PRD, están en espera de ver donde lo va a acomodar, porque también dicen merecen un trabajito por tres años en la nómina del municipio, y creemos que definitivamente no podrá dejar a todos los de la presidencia y tampoco podrá meter a todos los que anduvieron asoleándose en la campaña, simple y sencillamente porque es chica la cobija económica y muchos lo que hay que cubrir, si de por si se dice que el 80 por ciento del presupuesto se lo lleva la nómina, ¿Cómo le va hacer David Ramos para cumplirle a todos?, no sabemos, pero esperemos que en estos días podamos platicar con él sobre este y muchos temas más que están pendientes, lo que si les podemos adelantar, es que algunos de los que se asolearon, no van a alcanzar nada, para que ni renieguen, ya se los adelantamos, así como también a muchos de los actuales trabajadores municipales que ya se sienten seguros, pueden salir, para que no calienten mucho la silla que ahorita usan, ¿o no es cierto David Ramos?. Hasta la próxima.