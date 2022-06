Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este domingo 19 de junio, las familias que intentaron ingresar al panteón municipal de Guadalupe Victoria, por un costado del fraccionamiento Santa Elena, pronunciaron fuertes maldiciones y mentadas de progenitora a los responsables de ese atascadero, del cochinero que causa el correr de las aguas negras por varios meses, lamentablemente no hay autoridad que responda o atienda la grave problemática de salud pública.

Varias de esas personas las vimos al interior del campo santo y se acercaron para pedir que se publiquen notas de quejas al respecto, le dijimos, por notas informativas de la grave situación, en las páginas digitales e impresas de El Sol de Durango y otros medios de comunicaron no hemos parado, hemos hecho la denuncia, por eso decimos, no hay autoridades que atiendan la grave problemática, SIDEAPAS que es el departamento encargado y debería de atender, tiene desde el mes de enero que nos dice que ya están trabajando en solucionar, si amigo lector, desde enero, es decir hace seis meses y no han encontrado como solucionar, los vecinos del fraccionamiento que viven entre las aguas negras, aseguran que ya han acudido muchas veces, y no los atienden, ahora ya prácticamente esta resignados a esperar a ver si David Ramos como alcalde electo los atiende, porque los actuales gobernantes no se dan por enterados, reitero, el responsable de este tema es Alfredo Molina González, titular de SIDEAPAS, y no hace nada por solucionar el problema, ¿Qué también le corresponde a la doctora Estefanía Pacheco como directora de salud pública municipal?, es muy cierto, pero hasta la fecha no se ha visto que alguien solucione, a salud publica le corresponderá levantar el acta y también pedir que los responsables arreglen, pero ella no podrá porque no tiene como hacerlo, es la obra de reparación o el cómo reponer la bomba del cárcamo, ¿obras públicas?, se le ha visto y tampoco atiende, porque dice no es su área, los manda al sistema de agua y alcantarillado, vamos, se avientan la bolita unos a otros y el problema ahí está, seis meses y nadie ve, nadie escucha y por lógica, nadie atiende, bendito mi Guadalupe Victoria.

Esteban Villegas, es ya el gobernador electo, ya se le entrego la constancia de mayoría, logro convencer a 370 mil 924 ciudadanos duranguense que confiaron en su proyecto, en su mensaje y en su manera de hablar con ellos, y muchos otros definitivamente compararon y vieron que no tenía ningún caso darle la oportunidad de llegar al gobierno del Estado Morena y su candidata Marina Vitela, quien no pudo por ningún motivo ni ninguna fórmula quietarse de encima la marca del PRI, sí, Esteban es del PRI, pero no se fue, se mantuvo y la jugo, la señora con mucho respeto se fue buscando acomodos y eso no se lo acepto la comunidad, esto y muchas cosa más que se vivieron en la campaña, dieron como resultado a Esteban Villegas como próximo gobernador, Felicidades doctor y que sea para el bien de Durango. Hasta la próxima.