Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En los municipios donde gano la alianza Va por Durango, la gente se está preguntando, ¿Cómo va a ser la repartición de cargos públicos con los tres partidos políticos?, y la respuesta es sencilla, se supone que los cargos se ganaron con votos, ¿o no es cierto?.

Es decir que, cada partido político dependiendo de los votos que logro llevar a las urnas, es como podrá reclamarle al alcalde en turno los cargos públicos, pero eso es un arreglo no escrito, son pactos de palabra, habrá alcaldes que si cumplan, otros les darán la entrada y a poco caminar los va a mandar a la hingada, y tendrá cualquier otro pretexto pasa sacar a la gente que no sea de su agrado, pero esto no solo es en la alianza de los prianistas, también con los de Morena, Verde y otros partidos, tendrán que repartir los cargos públicos con la gente que los siguió en campaña, y también puede pasar lo mismo, si al alcalde en turno no le agrada como se desempeñan, los cambia, la oportunidad se les dio y con eso se cumplió, si cuando es un solo partido no completan para acomodar gente, ahora que son tres mucho menos, así que no hagan corajes, muchos de ustedes no van alcanzar hueso, simple y sencillamente porque el pastel es chico para la cantidad de invitados, ¿o no es cierto amigos?.

En el caso de Pánuco de Coronado, donde se dice que el Chino, Rogelio Flores, alcalde electo por Morena, va a despedir a todos los actuales funcionarios, desde barrenderos hasta directores, y es algo normal, cambian de partido, es la primera vez que los de izquierda van a gobernar este municipio, solo deberán de explicar cómo le harán para liquidar a los ahora empleados, se ocupa de varios millones de pesos y no los tiene la tesorería, porque si su intención es despedir y ni liquidar, dejarlos que se vayan a la demanda y que se quede en el olvido, le causara un gran daño a las finanzas del municipio que va a gobernar, porque tarde que temprano esa deuda se paga, y si se deja pasar se paga mucho más caro, pero vamos

a ver como resuelve este tema el alcalde electo de Pánuco de Coronado, y reitero, el cambio total de empleados, es lógico, ¿o no lo ve usted así amigo lector?.

Claro que también en los municipios donde no gano la alianza Va Por Durango, el gobernador electo Esteban Villegas, deberá de analizar muy bien como designa los puestos de gobierno Estatal en esos municipios, y en la próxima colaboración le daremos ejemplos, y hay uno donde ya se escucha que andan repartiendo cargos, cuando de esos partidos ni lograron una buena votación, también deberán demostrar lo que se trabajó en campaña para pedir puestos, porque la lógica diría, si no metieron votos, ni pidan cargos, ¿o no es cierto. Hasta la próxima.