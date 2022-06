Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –En la colaboración anterior mencionábamos el tema de las personas que ya dan por seguro que tendrán un cargo en el gobierno del Estado, nada más por haber estado en alguno de los tres partidos políticos que estuvieron en la alianza Va por Durango, y déjeme decirle que todo indica que no será así, quien tenga votos en las urnas tiene derecho a reclamar puestos, si no hay votos, ni se acerque, eso dicen, al Grillo no le crea nada.

Por ejemplo, en el municipio que se le dice la tierra de los generales, Cuencamé, varias personas aseguran que tendrán cargo en los puestos del Estado porque son militantes del PRD, y si mal no me equivoco la votación del partido amarillo fue muy baja a favor de los abanderados, si por la votación se dan cargos, no tienen mucho que reclamar, otros aseguran que por ser amigos del rector de la Universidad Politécnica de Cuencamé, mi amigo Tomas Martínez, dicen ya están seguros, y reitero, si es por votos, ni mi estimado amigo Tomas tiene seguro seguir en su cargo actual, el partido que más votos metió a favor de Esteban Villegas puede pedir que los volteen a ver, si no hay votos, ni como, ¿o no es cierto?, así que esos que aseguran que por ser amigos de mi compa Tomas Martínez ya están en la próxima nomina, valoren bien, y verán que la cosa no es tan sencilla.

En ese mismo municipio de Cuencamé, vimos a panistas metidos con todo en la campaña, con todo apoyaron a Fabiola Bugarin y Esteban, pero ya en lo general la votación panista quedo mucho muy abajo, y claro que esos que se la jugaron merecen ser tomados en cuenta, lo que, si sería una hingadera, es que el premio llegara a quienes se fueron en contra, que no hicieron nada o que simularon de una manera muy descarada, pero son panistas, ¿o no lo creen?, recuerden que no es la primera vez que se ve ese tipo de cosas, así que vamos esperar para conocer cuál será la regla que use el gobernador Electo para estas personas, porque no olvidemos que también en todos los municipios se creó una red llamada “Los amigos de Esteban” , estas personas estuvieron con Esteban desde que los mismos priistas no le abrían la puerta, esa gente siempre dijo, “vamos con el doctor Esteban por el PRI, sin el PRI, en contra del PRI o como sea”, se les dio por el tricolor y siguieron trabajando fuerte, así que si el doctor no es mal agradecido los volteara a ver y los tendrá a su lado como ellos estuvieron cuando él los necesito, pero reitero, vamos a esperar cual va a ser la regla que usara el nuevo gobernador de Durango, tanto en las diferentes secretarias como en cada municipio, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.