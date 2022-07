Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO DGO. (OEM).- Muchos son los comentarios que le han hecho a este noble insecto, señalando que la feria regional de Cuencamé 2022, estará muy sencilla, esto a comparación de los últimos festejos que se llegaron hacer donde se aventó la casa por la ventana, y sí es cierto, pero todo tiene una razón, y creo que Luly Martínez hoy hizo lo correcto, actuó como persona muy responsable.

El último año de la administración pública de Ismael Guerrero Moreno, en agosto del 2019 fue una de las ferias más grandes que se han organizado, y quienes andamos en estos asuntos siempre nos preguntamos, ¿Cómo le va hacer para pagar tanto dinero de la cantidad de grupos de alto nivel que llevó a los festejos?, y la respuesta que nos imaginamos fue sencilla, le va a dejar la deuda a los que vienen en la próxima administración, que era ya alcaldesa electa Luly Martínez, quien aguanto callada y trato de pagar la deuda, pero ya con el paso del tiempo fue el que en ese entonces era diputado local, David Ramos Zepeda, quien declaro para El Sol de Durango, que en el congreso y en la entidad superior del Estado, había una observación para Ismael por que no se había comprobado una cantidad de dinero fuerte, no sabemos si a estas fechas ya se subsano la observación, pero esa feria fue muy costosa, y lo que ahora hace la actual alcaldesa, Luly Martínez, es hacer lo que se puede con lo que se tiene, para no dejar deudas a los que vienen, y si la ciudadanía que nos sabe cómo corre el agua con estos temas, la verdad que reclama y quiere ver espectáculos más grandes, grupos o artista de mucho más renombre, pero eso es un gasto millonario, dinero que no tiene una administración, y menos cuando les quedan unos días para entregar la administración, y sí lo reitero, bien por usted licenciada que actúa de manera responsable, cuida de las finanzas del pueblo y trata de dejar lo más sano posible las finanzas a los que vienen, y que no vivan lo que usted vivió, que no ha sido anda fácil, ¿o no es cierto?.

En Guadalupe Victoria, David Ramos, alcalde electo, hizo una acción que la verdad hay que reconocerla, al ver que, para la colecta anual de la Cruz Roja, ya el concejo no tenía posibilidades de conseguir ayuda en las escuelas con alumnos para la actividad del boteo, mando llamar a la gente que lo acompaño en campaña y les expuso el problema, y la raza se puso la camisa, y serán ellos los que estarán ayudando a la institución a la recolección económica en todo el mes de julio, vamos, David puso la muestra el primer día en un crucero pidiendo la moneda con el bote de la Cruz Roja, y ya en este momento no le hace falta darse el baño de pueblo, ya es alcalde electo, sin embargo salió a las calles y según dijo en todo el mes estará saliendo a caminar calles para buscar que se puedan reunir los 250 mil pesos que plantea juntar Toño Vaqueta como presidente del concejo de la Cruz Roja, bien hecho ingeniero David Ramos, por cierto que hace días vimos que traía a Gerardo Villarreal de chofer, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.