Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –¿Por qué se dijo que David Ramos traía de chofer a Gerardo Villarreal?, sencillo, y no lo traía de chofer, coincidieron en un desayuno ambos políticos, al retirarse del lugar, el vehículo de David no estaba porque su chofer lo había llevado a revisión mecánica, y Gerardo se ofreció a darle un aventón, sencillo, un favor de caballeros.

Poco antes de iniciar la campaña de este 2022, el noble Grillo platicando con una persona que no conoce, o en ese momento no tenía el conocimiento de cómo eran los dos candidatos a la presidencia municipal, aseguraba que la campaña se iba a calentar mucho, al grado que se desataría una guerra de ataque entre los dos aspirantes, Gerardo y David, este servidor lo corrigió y le aseguro que entre ellos dos no se ofenderían ni se faltarían al respeto, harían comentarios uno de otro pero sin caer en las ofensas, porque son amigos, fueron compañeros como diputados en el Congreso Local, han tenido actividades políticas y sociales juntos, y por supuesto que al término de la campaña su amistad seguiría igual, paso la campaña y resulto lo que este Grillo les dijo, no se llegaron a ofender o a insultarse, comentarios de uno y de otro, pero no paso a mayores, termino la campaña y Gerardo Villarreal dio muestra de respeto y madurez política, reconoció el triunfo de David y lo felicito deseándole mucho éxito en su encomienda como alcalde, ya se reunieron a desayunar y han estado en contacto platicando y haciendo acuerdos, por eso Gerardo se ofreció a llevarlo a donde fuera, porque son amigos, no entrañables, pero son amigos que se respetan, y esa es buena política, porque ser contrincantes en una campaña electoral, no quiere decir que son enemigos de toda la vida, ¿o no es cierto?.

Donde aún los del partido Verde tienen prendidas unas velitas, son los seguidores de Armando García, en Poanas, dicen que sus abogados les aseguran que pueden llegar a tumbar la elección y con ellos darle el triunfo al empresario, y hacerlo llegar a la presidencia municipal, la verdad esto el Grillo lo ve muy difícil, ya está muy complicado, creo que el triunfo de la maestra Araceli Aispuro no se cae, máxime que gobernador electo defenderá con uñas y dientes los municipios que tienen ganados, y el mismo gobernador actual José Aispuro Torres, meterá las manos para defender el triunfo de su prima, por eso y muchas cosas más, no creo que puedan darle para atrás a este resultado, aquí lo que se pregunta la gente de Poanas, es si dentro de tres años nuevamente Armando García intentara ser alcalde, o ya de plano se resignara a que no lo acepte la comunidad, o más bien dicho a no ganar una elección, porque dicen que en esta si tenía la mayoría de la ciudadanos a su favor, pero a la hora de las votaciones algo no le ayudo que nuevamente perdió, los que usan el sarcasmo dicen que le falta el partido del Movimiento Ciudadano, así que puede ser que en el 2024 se le vea nuevamente en campaña, pero reitero, eso lo aseguran los que usan el sarcasmo, será cosa de preguntarle de manera personal si lo volvería a intentar o ya de plano se resigna, por lo pronto nos leemos en la próxima.