Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Es verdaderamente lamentable que acuda una persona a alguna dependencia, o a varias, de la presidencia municipal de Guadalupe Victoria, y no encuentra a ningún director, solo una o dos secretarias metidas en su celular, desayunando o en la plática sabrosa, pero ningún titular, alguien les debe de decir que la administración aún no ha terminado, ¿o no es cierto?.

Este martes en la plaza de armas de Guadalupe Victoria, una persona se acercó con este noble Grillo y le comento lo anterior, molesto por supuesto, y para no dejar la imaginación al aire, nos dimos una vuelta por dichas oficinas, y efectivamente, ningún director, y al presentarles a las secretarias al respecto, no lo dicen, pero lo dan a entender, “ya ni vienen”, les pregunta uno por el director o la directora, y responden que anda en alguna graduación o en un tema personal, o simplemente que no han ido, y estamos hablando de las 12 del mediodía, y claro hasta con una sonrisa medio sarcástica dicen, y ya no viene hoy, y a lo mejor ni mañana, reitero, que lastima que estén cerrando de esta manera, porque si ya no hay mucho que hacer, si les están pagando un sueldo, y es su obligación asistir a su trabajo, bueno a donde les pagan, de ahí que se pregunta la ciudadanía, ¿David Ramos ira a gobernar de la misma manera, o ira a ser un poco más estricto con su personal?, en la primera oportunidad que tengamos le preguntamos al alcalde electo, porque si tiene una buena bronca, muchos de esos directores que hoy están en la administración y que ya no están acudiendo a su trabajo, o les vale gorro, lo apoyaron en campaña y esperan estar nuevamente en la nómina, pero así, no están dejando un buen sabor de boca, ¿o si ingeniero David Ramos?.

Ha este Grillo no le crea mucho, pero las paredes escucharon que, en Francisco I. Madero, reunidos con el alcalde electo Rogelio Flores, más conocido como el Chino, se hizo una discusión fuerte, porque ya hay pelea entre los grupos y personas que apoyaron al ahora alcalde electo, todos quieren ser directores, todos quieren estar en la nómina, vamos, ya hay quien anda dando vueltas por las oficinas para escoger su escritorio, dando la señal que tiene una fuerte hambre por estar en la presidencia, pero fíjese bien lo que desde ahorita le mencionamos, hay un dicho muy claro y siempre ha salido cierto, “no es lo mismo ser borracho que cantinero”, y las ganas por estar en la administración y estar en la nómina son muchas, pero cuando ya estén se darán cuenta no esta tan fácil, y no solo en el municipio de Pánuco de Coronado, en todos los municipios es la misma hingadera, si llegan personas que ya han estado, no les sorprende nada, pero si llegan completamente nuevos, verán que está muy canijo atender a la ciudadanía en tantas necesidades y sin dinero, y para acabarla ya les recortaron 550 millón es de pesos más al Estado, y por ende a los municipios, vamos, esto fue para darles una ayudadita, les darán menor presupuesto, y tienen muchos compromisos que atender, así que no se peleen, tranquilos y dejen que el Chino acomode su equipo lo mejor posible, si lo quieren ayudar, no le estorben, ¿o no es cierto Rogelio Flores?, hasta la próxima.