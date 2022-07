ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Entrevistar a la directora del DIF municipal de Guadalupe Victoria, la maestra Laura Bailleres, y escuchar las historias que tienen como DIF con las familias que están destrozadas, o que se están destrozando por el consumo de drogas y alcohol, es verdaderamente triste, por falta de valores y amor propio se está destruyendo la sociedad amigos, ¿o no es cierto?

El diputado local Carmelo Fernández Padilla, dijo en la plática que sostuvo en el programa de la Grilla Llanera, misma que se transmite en la página oficial de El Sol de Durango los martes a las seis de la tarde completamente en vivo, que los priistas que anduvieron gastando suela, sudor y saliva en la pasada campaña, no deben de preocuparse, es seguro que el alcalde electo David Ramos Zepeda, los tenga contemplados en algún cargo de la próxima admiración, pueden estar tranquilos, esos compromisos ya están amarrados y David es gente de palabra, dijo, pero también fue claro, David ha dicho que quien no se metió a dicha campaña, si no se le vio caminar, sudar y defender el proyecto, no espere nada, y es lógico, cómo que dejan fuera a los que si trabajaron, por meter a los que solo simularon, ¿o no es cierto?.

Que también hay que ver un detalle, esto no lo dijo Carmelo, pero se cree que así deberían de ser las cosas, claro que una cosa es como deberían de ser, y otra como lo decida David Ramos, al final de cuentas es el alcalde y ahorita renieguen, hagan berrinche o lo que quieran, ya se hingaron, será su decisión la única que cuente, ¿o no es cierto?, si los espacios fueran entregados a los partidos políticos según la votación adquirida en las urnas, la mayor parte de esos cargos serian del PRD y del PRI, porque fueron los que más votos metieron a las urnas, el PAN, aporto su granito de arena, pero no se puede negar que en los últimos años en este municipio ha bajado mucho la votación panista, y si así fuera la repartición de cargos, el PAN tendría menos puestos de primer nivel, pero reitero, se cree que así seria, mas será lo que diga el alcalde electo, y ya falta menos tiempo para saber cómo quedaran las cosas.

Del vecino municipio de Pánuco de Coronado, varias personas que son militantes y seguidores de mucho tiempo de Morena, nos han externado su comentario de molestia al escuchar, el fuerte rumor que se dice que el contador Mario Sergio Quiñones Prado, va a ser el próximo tesorero municipal, y dicen que eso no les agrada nada, que no se lo merece por ser un ex priista que se salió buscando el acomodo, primero déjeme le digo amigos, que es solo un rumor, y si fuera cierto, también no se puede negar que se le vio trabajar a favor de Marina Vitela y el Chino, si no lo querían, no le hubieran aceptado los votos que les arrimo, que no fueron pocos, Mario Quiñones sigue teniendo buena presencia en su tierra, y si el Chino Flores lo lleva como tesorero, lleva la garantía que tendrá a su lado a alguien que ya le sabe a este asunto del manejo de una administración pública, ¿Qué busca estar en la jugada para la próxima elección?, por supuesto, eso es muy evidente, y no lo podrán evitar señores, mejor flojitos y cooperado, ¿o no?. Hasta la próxima.