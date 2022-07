Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Insisten en señalar que quien va a llevar todo el control de la próxima administración municipal de Pánuco de Coronado, es el contador Mario Sergio Quiñones Prado, ex alcalde por el PRI de este municipio, y quien está encabezando los cursos de capacitación.

El rumor de este tema es muy fuerte en las calles de Francisco I. Madero, y déjenme les digo algo, si es cierto esto, quiere decir que el alcalde electo, Rogelio Flores, mas conocido como el Chino, no es tan tonto, Mario Quiñones tiene una gran experiencia en el manejo de la administración municipal, también fue secretario general en el congreso del Estado y salió muy bien, vamos, la administración de Mario Quiñones ha sido recordada como una de las mejores que ha tenido Pánuco, claro que hay varias que han sido buenas, y una de estas ha sido la de Mario, que eran otras las circunstancias por cierto, había recursos extraordinarios, si te movías en el gobierno federal lograban bajar recursos económicos, y Mario lo supo hacer muy bien, pero ahora no es lo mismo, ya no hay de donde bajar recursos, el gobierno federal ya cerro todas las puertas esas, que ahora Mario iría como gobierno de Morena, pero según vemos en el país, también los gobierno de Morena sufren la falta de apoyos federales, pero fuera de esto, no se le puede quitar que Mario tiene una gran experiencia, así que si el Chino Rogelio Flores, se está recargado en Mario Quiñones, le puede ir bien a su administración municipal, y por ende a Pánuco de Coronado.

¿Qué los morenistas de corazón no quieren a Mario Quiñones?, eso no importa, recuerden que los Morenistas odian todo lo que tenga que ver con el PRI, pero después se les olvida, Marina Vitela fue de los pilares más fuetes del tricolor, y como candidata a gobernadora por Morena la amaron, es decir que se les olvido, Otniel García, fue priista de hueso colorado, y ahora es el mandamás de Morena en Durango, y así le puedo mencionar a muchos, vamos, el mismo AMLO fue prisita, y ahora lo adoran, así que con Mario Quiñones pasara lo mismo, dicen que no quieren y al rato hasta su candidato a presidente municipal va ser, y lo van a adorar, ¿o no es cierto?

La muerte repentina de la sindico Rossana Uzárraga en el municipio de Nombre de Dios, cimbró a todas las familias de ese municipio, las altas esferas del panismo estatal y nacional, no pueden dar crédito a lo que sucedió, aun se preguntan, ¿Cómo una mujer tan joven y llena de vida deja de existir?, pero así es la vida, hoy estamos, ¿mañana?……quien sabe, por eso hay que tratar de dejar huella en este mundo, que se nos recuerde porque intentamos hacer algo bueno por los demás, como lo hizo Rossana en su paso por la vida política de su tierra, en su familia que tanto la quisieron. Descanse en Paz Rossana Uzárraga, un abrazo fraterno a nuestra compañera y amiga Nenita y Pedro Uzárraga, compañeros voceros de El Sol de Durango desde hace muchos años. Hasta la próxima.