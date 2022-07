Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Se dice que los alcaldes electos corren el grande riesgo de que los presidentes municipales salientes, no liquiden a nadie, y le dejaran la bronca, deuda o problemón, y no deben de estar pensando que corren el riesgo, ténganlo por seguro que así será.

En los últimos cambios de las administraciones municipales, no se ha liquidado ni a los directores, mismos que se supone son de las confianzas del alcalde en turno, que al irse el alcalde se va con quien fue su equipo, y los liquida por supuesto, pues ya van varias administraciones que no pasa eso, se va el alcalde y el primero de septiembre están todos los directores, llegan los nuevos y ahí comienza el despido injustificado, las negociaciones y las liquidaciones, o las demandas ante las instancias correspondientes, lo que causa un hoyo fuerte a las finanzas de todos los municipios, y si quiere ejemplos, le paso algunos.

En el municipio de Cuencamé, se fue Ismael Guerrero Moreno, no líquido y le dejo el problema a Luly Martínez, quien tuvo que apechugar porque no tenía dinero para las liquidaciones, y siendo del mismo partido político, tuvo que aguantar, aunque no le dejo manera de meter a su gente, en Pánuco de Coronado, cuando Mario Quiñones Parado, dejo la presidencia, tampoco líquido a nadie, y le dejo el problema al alcalde entrante David Berumen, lo mismo hizo David con mucha de sus gente, no la liquido y le dejo a Mauricio Gándara el problema, en Guadalupe Victoria, José Luis Ramos, se fue a su frutería y le dejo todo el paquete a Agustín Sosa, como son de los mimos también aguanto vara, ahora no se sabe si Agustín liquide a alguien o como son de los mismos, le deje todo el paquete a David Ramos, que solo sería regresar la copa, ¿o no es cierto?.

En Peñón Blanco, se escucha que la maestra Rita Lozano, trae su gente, es decir que no necesita de nadie de los que ahora tiene Naúm Amaya en la administración, que también la maestra deberá de meter algunos priistas y perredistas, le ayudaron a ganar la elección y esos son los acuerdos que se supone se deben de cumplir, lo que si pide la gente, es que no vaya a estar la maestra como la primera mujer alcaldesa de Peñón Blanco, y si tienen ese grave peligro porque la maestra Rita fuera la secretaria del ayuntamiento en la administración de la de la maestra Rodarte, pero se espera que no tenga esa manera de gobernar, porque entonces pasaría a ser la segunda peor alcaldesa de ese bonito municipio, ojala y no sea así, que tena otras visiones y acciones, pero en el caso de los empleados municipales, no se sabe, hasta que llegue al poder la maestra Rita se verá que armas porta, ¿o no es cierto?.

En Poanas la maestra Araceli Aispuro, también tendrá un problemita con este asunto, porque el alcalde Luis Valdez, más conocido como Luis Angris, se metió a la campaña por ella, y se puso las pilas muy bien, y por supuesto que va buscar proteger a sus gentes, y con eso se quiere decir que pedirá algunas direcciones o mínimo que dejen algunas personas, y esos espacios los requiere la maestra Araceli para cumplirle a su gente panista, pero también a los priistas que sí trabajaron por ella, a los amigos de Esteban que se la partieron, y a los perredistas, vamos, el problema no es nada sencillo y aparte habrá que liquidar gente, y dinero no hay, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.