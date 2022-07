Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Varias personas llegaron hacer el comentario que lo escrito o como lo escribió este noble Grillo, estaba mal, porque en una nota periodística publicada en este matutino, nos referimos al señor Lucio Ayala González, como el líder ganadero, y dicen que está mal porque ya no es presidente de la asociación ganadera.

Es cierto que ya no es presidente, pero la nota no dice que sea presidente, ese señor con 49 años de dirigente de dicha asociación, creo un liderazgo, y ese liderazgo no ocupa de ser presidente de una u otra cosa, es una persona como muchas otras, que han tenido un paso histórico en algún cargo, y con eso crearon un liderazgo, hay quien fue comisariado ejidal y su manera de hacer las cosas, su comportamiento, hizo que esa persona fuera líder, y lo sigue siendo, sin ser ya comisariado, así es el caso de don Lucio Ayala González, ya no es presidente de la asociación ganadera local de Guadalupe Victoria, pero el liderazgo que tiene no se lo puede quitar nadie, se ira a la tumba, y esperemos que sea dentro de muchos años más, y se ira siendo un líder ganadero, ¿o no es cierto?.

Lo que sucedió en Pueblo Nuevo, con el joven pasante de medicina, no tiene abuela, es algo que se debe de investigar y aclarar con todo, pero también pone al descubierto lo que viven esos jóvenes para poder logar su sueño, ser doctores, muchos jóvenes los mandan a lugares muy lejanos a practicar la medicina, una noble labor que buscar salvar vidas, y pasan estas cosas tan lamentables, ahora se dice que se retiraran a los pasantes de esos lugares peligrosos, pero estando así no pueden ni deben de ir ni pasantes ni ya titulados, ponen en riesgo sus vidas, si no pueden o no quieren ir médicos generales, menos van a ir especialistas, el problema de México y cientos de sus pueblos, no es la falta de médicos especialistas o generales, es el poco sueldo y la terrible inseguridad en que la trabajan, y nos crea usted que vamos muy lejos para vivir esta situaciones, hace muy poco tiempo en la comunidad de Ignacio López Rayón, del municipio de Cuencamé, de la parte sur de Cuencamé, estaba una joven doctora atendiendo en el centro de salud de esa población, muy querida por la gente, porque para ella no había horarios ni reglas de solo 15 pacientes al día, si se ofrecía atender por la noche lo hacía con gusto, haciendo honor a su profesión, una noche una pelafustán posiblemente drogado, se logró meter a la clínica donde la doctora atendía y vivía, afortunadamente una puerta trasera lo logro detener, y la doctora invadida de terror a gritos pidió ayuda a los vecinos, al escuchar y llegar la ayuda este pelafustán logro huir, por supuesto que a otro día la doctora tomo sus pertenencias y salió corriendo del lugar, por ningún motivo se quedaría y no regresaría, por supuesto que no detuvieron al agresor, y la gente de esa región se quedó sin atención médica, afortunadamente se le logro ayudar a la doctora, y no que hubiera pasado algo terrible, vamos, la inseguridad en que vivimos, está por todos lados, y ellos, los médicos foráneos arriesgan su vida por brindar salud a la población, lamentable, ¿no lo creen amigos lectores?. Hasta la próxima.