Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Mucho han preguntado si no tenemos conocimiento de cómo será la repartición de espacios en la próxima administración municipal de Peñón Blanco, porque muchos priistas tienen el muy bien fundado temor de que sean minimizados, o que de plano no les den nada y solo los del PAN y algunos del PRD logren acomodos.

La verdad no la maestra Rita Lozano, presidente municipal electa, no ha dado alguna declaración, o no se ha sabido nada al respecto, como no lo han hecho en ningún municipio los alcaldes electos, casi siempre es hasta el día que inician el proceso de entrega recepción, cuando se comienzan a ver los rostros de quienes estarán en los cargos políticos, creemos que la maestra Rita Lozano, si le dará algunos cargos al PRI, pero también va a depender mucho de cómo la dirigencia municipal priista defienda a su partido, que por supuesto la maestra Rita les pedirá que pidan conforme a los votos que hubieran llevado a su causa, y si la votación priista fue chica, no esperen mucho, si las urnas se llenaron con votos tricolores, pueden reclamar, así es de sencillo, ahora no déjenlos de lado que desde que inició la campaña a la maestra Rita, poco se le vio acercarse al PRI, como que no era de su agrado, pero como iban en alianza lo tuvo que hacer, y al final de cuentas acepto el apoyo tricolor, que si los del PRI se van por su parte, no gana ni uno ni otro, eran necesario los votos de los tres juntos para poder derrotar a Morena, y si amigos, les sostengo lo escrito a mitad de campaña, en ese momento Morena o la doctora Diana Femat iba muy arriba, pero se pusieron las pilas tanto los priistas, panistas y perredistas, comenzaron a moverse fuerte, intensificaron la campaña y lograron por muy pocos votos ganar, que también hay que decirlo, los de Morena se confiaron, ya se sentían ganados y aflojaron el paso, lo que les costó perder la campaña, hicieron berrinche y manifestaciones, pero ya no les valió, ni modo, las campañas así son, cuando alguien se confía puede perder, eso está escrito y paso en Peñón Blanco, como en otros municipios también paso lo mismo.

En el caso concreto de los cargos que puedan tener los priistas, tendrán que esperarse para saber hasta donde serán tomados en cuenta, los panistas se escuchan muy confiados, que ellos llevarán la mayoría, los del PRD también quieren su parte, y para saber cómo quedaran, tendremos que esperarnos hasta los primeros días de septiembre, o poquito antes, por lo pronto sigan haciendo méritos con quien decide, que es la maestra Rita Lozano, quien quite y la convenzan de que les dé una oportunidad en la próxima administración. Hasta la próxima.