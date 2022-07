Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Manuel Fernández Padilla, hermano del diputado local Carmelo Fernández, será el próximo director de desarrollo rural municipal, esto en la administración de David Ramos Zepeda, claro, en la hermosa tierra de Guadalupe Victoria.

Seguramente habrá muchas personas que se pregunten, ¿porque Manuel Fernández a Desarrollo Rural?, y la respuesta es sencilla, porque es del PRI, porque fue de los que se metieron a trabajar junto con Carmelo, porque al PRI le tocan varias direcciones debido al acuerdo de alianza, y sí, porque es hermano del diputado local, todo se conjuga, claro que será uno de los departamentos que estará bajo la lupa, y también hay que decirlo, es uno de los departamentos más importantes, si se quiere hacer buen trabajo en favor de la gente del campo, si se quiere solo cobrar en la nómina cada quincena, pues hacen lo que hasta la fecha se ha venido haciendo en muchas direcciones, que es cierto, si hay alguien que no la tiene fácil, es desarrollo rural, porque no cuentan con recursos económicos propios, porque ya las dependencias como SAGDR en el Estado o SADER en lo federal, no tienen programas para el campo, SAGDR depende mucho del presupuesto de la federación para tener apoyos o programas, esas llaves se cerraron con la 4T, y ahora no hay nada, por eso las gestiones se ponen muy complicadas, los campesinos van en busca de algún apoyo y salen con temor a que les pidan prestado, así que Manuel Fernández, tendrás a tu cargo una dirección muy difícil, con un campo abandonado completamente, por lo que tendrás que inventarte algo que funcione, o serás de los ya clásicos 15-30, ¿o no es cierto?.

En la rueda de prensa donde David Ramos anuncio lo del frijol subsidiado para los campesinos de los llanos, ahí se le pregunto cuando dará a conocer los nombres de los próximos directores, esto parte de Manuel Fernández, y dijo que, hasta entrando el mes de agosto, lo que si adelanto, es que de los actuales directores, cuando mucho, uno o dos, repetirán en su cargo o estarán en la administración, todos los demás van a salir, esto se los dejamos aquí porque la gran mayoría aseguran que seguirán en la nómina, que no lo dudamos, pueden ingresar a la real fuerza aérea, pero oficialmente David Ramos dice que habrá cambio total en las direcciones, y hace bien ingeniero, la gente de Victoria sí está pidiendo un cambio, caras nuevas, pero claro, estaremos en espera de saber quiénes serán los directores para comentar, al fin de cuentas llegando a su cargo estarán en la esfera publica, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.