Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Mal y de malas para el alcalde de Pánuco de Coronado, Mauricio Gándara González, a un mes de dejar la administración le cortan la energía eléctrica de los pozos de agua, dejando a toda la cabecera sin agua potable, por supuesto los recordatorios familiares por la ciudadanía no se hacen esperar.

Este problema no solo es para Mauricio Gándara, porque a este señor que ya va de salida, y el tema lo marca mal, muy mal, pero al que va a entrar, al Chino Rogelio Flores, de Morena, le va tocar cargar con una loza muy pesada, para empezar va a tener que activar una campaña de que la gente morosa pague el agua, porque ese es el real problema que tiene el sistema de agua en Madero, hay muchos amigos del alcalde o simplemente personas que no les da la gana pagar el servicio de agua, y con lo que se cobra no se completa a pagar ni la luz de los pozos, por eso el Chino tendrá que ponerse colorado al cobrar, al fin es comerciante y le sabe a ese asunto de cobrar, a quien ponga en el sistema de agua, deberá de tener una estrategia fuerte o dura, porque por lo menos el 60 por ciento de los usuarios, no pagan, y urge hacerlos que paguen, o seguirán con el mismo problema siempre, independientemente si esta Mauricio o el Chino Rogelio, si no logran que los moroso se pongan a mano, el problema continuara para todos, ¿o no es cierto?.

Claro que esto de la falta de agua en Madero, es uno de los muchos problemas que heredara la próxima administración municipal de El Chino Rogelio Flores, recuerde que el actual gobierno ha venido peleando mucho por un trato que hiciera la administración anterior, la que dirigía David Berumen, este relacionado con el alumbrado público, donde hay una empresa que hasta la fecha parece fantasma, que no le paga a la CFE y les corta la luz en la plaza, la presidencia y en las calles, vamos, debe de haber una adeudo grande, un problema muy fuerte, y si a esto le agregamos el tener que meter a la gente que lo acompaño en campaña, gente de Morena, del Verde, PT y Redes Sociales, si es que huno alguno, todos van a querer un huesito, y para eso tendrá que sacar a todos los que le dejen, y eso significa liquidación, es decir muchos miles de pesos, millones, y no creo que los tengan, a no ser que los pongan de su bolsa y luego los recuperen, o de lo contrario también llenaran de demandas a la presidencia y el problema que se haga grande y viejo, y que otros lo resuelvan, ¿o no?, pero creo que ya no se les permite hacerlo viejo, lo tienen que resolver en su administración o les embargan las cuentas bancarias, total, que el Chino va a agarrar un toro con cueros muy pronunciados, y hay que saberlo montar y domarlo, y para eso se le desea éxito, si le va bien al Chino, le va bien a Pánuco de Coronado, y como ciudadanos, como pueblo, merecen que les vaya muy pero muy bien. Hasta la próxima.