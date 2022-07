Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Se preguntan algunos alcaldes electos que no tienen experiencia en asuntos como el manejar un gobierno, ¿Cuánto dinero se necesita para las liquidaciones?, miles, muchos miles, y dependiendo el municipio hasta millones, y no los tienen, y no crea usted que les van a dejar algo en uno de los cajones de tesorería, ni lo piense.

Si el trabajador que van a despedir, ya tienen más de seis meses, tiene derecho a trabajador de base, y tiene derecho a liquidación constitucional, tres meses de sueldo, parte proporcional de vacaciones, de aguinaldo y bonos, y si el trabajador ya tiene muchos años en la nómina, ni le digo que se le tiene que pagar, pero le pongo un ejemplo muy sencillo, hay personas que, si las quisieran despedir, alcanzarían hasta medio millón de pesos, una sola persona, y algunos dependiendo de su sueldo, mucho más, así que antes de soltarse corriendo trabajadores, analice cuando tiene en su bolsillo y vea hasta donde le puede alcanzar, y si, los puede correr a todos, y que demanden, pero si al correrlos y arreglar legalmente en los primeros tres meses le sale en un millón, por decir una cantidad, si los deja pasar y arreglar varios años después, son millones, y hay casos como en Vicente Guerrero, que un ex trabajador estuvo a punto de quedarse con el edificio de la presidencia municipal, vamos, otros ex trabajadores han logrado sacar cantidades millonarias, así que para los que ahorita aseguran que llegaran corriendo hasta el barrendero, piénsela bien, antes de tomar decisiones que le pueden costar muchísimo más, ¿o no es cierto?.

La alcaldesa electa de Nombre de Dios, Nancy Carolina Vázquez Luna, no se ha querido esperar hasta el primero de septiembre para comenzar a cumplir los compromisos que hizo con la ciudadanía, ya se le ha visto rehabilitando parques, haciendo obras y acciones en colonias, barrios y comunidades, porque dice que, si se espera, no completa de tiempo para cumplir, y no necesita estar en la presidencia para comenzar a cumplir compromisos, claro que los que ha estado cumpliendo son menores, las obras y acciones más fuertes las realizara siendo presidenta municipal en funciones, pero se vale reconocerle que ha anda metida hasta el cuello con los compromisos que hiciera en la pasada campaña, bien por usted alcaldesa, bien por usted.

La molestia de los comerciantes del mercado en Guadalupe Victoria, tiene mucha razón de ser, desde el año pasado dejaron de trabajar en las calles que se rehabilitaron, estas son de todo el centro de la bella ciudad, y en todo este año no regresaron, y exactamente cuando inicia a llover, regresan a trabajar, andan tirando el riego de sello cuando está lloviendo, se ve que son trabajos por demás de mala calidad, y los comerciantes, como muchos ciudadanos, levantan la voz, deberás que no se entiende, que pretenden estas empresas, dejar en muy mal lugar la imagen de las autoridades, o de plano les vale una tiznada hacer un trabajo decente, la verdad no se vale, son hingadera. Hasta la próxima.