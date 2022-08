Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En el municipio de Peñón Blanco, fueron más los priistas que votaron a favor de la Maestra Rita Lozano, que los panistas, pero en las urnas salieron más votos a favor del PAN que del PRI, ¿Qué fue lo que pasó?

Sencillo, y esto lo tendrán que valorar como partidos políticos para futuras campañas en alianzas o coaliciones, y no solo paso en Peñón Blanco, en varios municipios paso lo mismo, porque fueron pocos los que hicieron campaña para orientar correctamente a sus militantes, lo de Peñón es sencillo, los priistas a regaña dientes, porque hay que reconocerlo como debe de ser, de primero no querían saber nada de la campaña, mucho menos que su candidata sería una panistas como la maestra Rita Lozano, pero con el paso de los días los fueron convenciendo que era lo mejor, o era apoyar unidos a la maestra, o dejar que Monera se posicionara de Peñón con la doctora Diana Femat, que estuvo a unos cuantos votos de lograrlo, pero les falto enseñar o insistir a los prisitas que había que votar por el PRI, sí los convencieron, pero muchos, y ahí están los números, y a dos meses de que paso la campaña, se dan cuenta que cientos de militantes priistas salieron a votar pero tacharon el cuatro del PAN, porque como iban apoyando a la panista Maestra Rita, no entendieron que si votaban por el PRI también apoyaban a la misma candidata, así que en las urnas salieron más votos del PAN, algo que ellos mismos saben que no tienen, vamos, muchos de los panistas votaron por Silvano Venegas, por amistad o por lo que usted quiera, tan así que logro meter una regiduría el Movimiento Ciudadano, y fue con votos que eran del PAN, así que esos priistas que se disciplinaron y finalmente votaron por Rita Lozano, nada más se equivocaron en tachar al partido, y por eso en las urnas sale más votos azules que tricolores, y ahora los panistas de Peñón Blanco, con gente del PRI, tienen la oportunidad de despacharse con la cuchara grande en los próximos cargos de gobierno, lo que son las cosas, ¿no lo cree usted amigo lector?.

Eso mismo también se sabe paso en Poanas, con una menor escala, pero también se vio, la gente del PRI a media campaña municipal, no tenían nada de publicidad a favor del tricolor, solo los colores azules se veían, cuando se dieron cuenta comenzaron a tratar de meter la imagen de la maestra Araceli Aispuro con el escudo del PRI, pero muchos no alcanzaron a entender o aprender, y votaron azul, por eso también salió arriba el PAN en Poanas, porque también los votos que se llevó Gerardo Gutiérrez al Movimiento Ciudadano, eran de panistas, o de ciudadanos indecisos, pero logaron una regiduría, con una mujer de pela y nada maneada, de combate y seguramente dará pelea, tendrá debate interesante en cabildo, Yameli Salas Saltigeral, pero ese será un tema que abordaremos luego, por hoy, los votos tricolores que no supieron orientar se fueron al partido azul, y sale arriba, y por ende tendrán mano en los cargos municipales, porque según la votación es la cantidad de cargos, eso se dijo, falta ver si se respeta, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.