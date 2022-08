Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Según datos muy confiables que obtuvo este noble grillo, el alcalde electo de Guadalupe Victoria, David Ramos Zepeda, verdaderamente quiere hacer un buen trabajo en el departamento de desarrollo Rural municipal, y si sale tal como se enteró este noble insecto, será merecedor de una muy merecida felicitación, claro, vamos a ver que hay entre el dicho y el hecho, pero al Grillo le parece excelente que piensen en verdaderamente trabajar por el campo.

En Guadalupe Victoria, como casi el 85 por ciento o más de los departamentos de desarrollo rural de todo el Estado, si amigos, de todo el Estado, esos departamentos solo están de adorno, y desde que el gobierno federal cambio su manera de aplicar los recursos económicos, es decir que ya no hay programas federales como antes, dichos departamentos no tienen nada que hacer, si no tienen en las oficinas de desarrollo rural del Estado, menos tendrán las de los municipios, antes cuando menos esas oficinas eran de receptoras de documentación para que SAGDR les pudiera apoyar con una traila, una implemento agrícola o ganadero, algo de recurso económico para los pozos de agua, abrevaderos, bodegas y más, ahora ya no hay nada de eso en el Estado, menos en los municipios, vamos, antes esas oficinas de desarrollo rural, eran para buscar ser beneficiados con los seguros agrícolas catastróficos, ya no hay tampoco dicho programa, vamos, no estamos muy enterados, pero creo que a SAGDR mínimo se le quito el 90 por ciento de los programa con lo que se operaba, así que en los municipios deben de tener imaginación para buscar otras formas de ayudar a la gente del campo, si están esperanzados a que les del el Estado o la federación, no habrá nada, solo serán nuevamente oficinas de beneficio para quienes estén ahí, serán trabajadores de 15 -30, y no solo en Guadalupe Victoria, en todos los municipios es la misma cosa, ¿o no es cierto?.

Los departamentos que antes eran de desarrollo social, también están por la misma, y reitero, en todos los municipios, ahora lo que los salva un poco a estos departamentos, son las negociaciones que tienen con la congregación Mariana Trinitaria, para bajar diferentes programas de apoyo a la vivienda subsidiados, tinacos, boiler solares, cemento, mortero y más materiales, pero todos aquellos programas que había donde traían los trabajadores de una lado a otro, ya no hay nada, el gobierno federal cambio su manera de trabajar y acabo con lo que podían hacer en desarrollo social, ahora también en todos esos departamentos deben de usar la imaginación para dar buenos resultados, o de lo contrario serán otros departamentos de 15-30. ¿o no es cierto? Hasta la próxima.