Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Andan varios alcaldes electos, y muchos de sus seguidores, que se les queman las habas porque ya se vayan los que están en entrar ellos, y solo les podemos dar un pequeño concejo, tranquilos, porque no van a recibir las arcas como creen llenas de dinero, ni serán los súper héroes que creen que pueden ser, tranquilos.

Los que se andan peleando por que les den un huso en la próxima administración, ojalá fuera para hacer algo bueno por su comunidad, pero no lo hacen con esa mira o intención, lo hacen con la única intención de estar en la nómina y de ver que pueden rasguñar para su beneficio, no importa que no sea legal ni moral, ahora les toca ellos, dicen, y eso se escuchó mucho también cuando se hizo el cambio de gobierno del estado hace seis años, varios panistas llegaban a las secretarias lo decían descaradamente, “ya los del PRI robaron 70 años, ahora nos toca a nosotros”, y usted amigo lector, pude evaluar sin problema alguno el desempeño de cada funcionario que estuvo en el actual gobierno del Estado, que secretario o de sus trabajadores más cercanos dieron verdaderos resultados en sus actividades, resultados favorables a la ciudadanía, no en sus bolsillos o de sus familias, lo mismo pasa en los municipios, hubo resultados o solo se benefició la familia real, y esto es en todo el Estado, no es en un municipio en los particular, como ciudadanos podemos ver o saber quién va con la intensión de servir, y quien lleva toda la intención de servirse, ¿o no es cierto?, por esta ocasión ya no se puede hacer nada, ya hubo elecciones y la decisión está tomada, cada municipio tendrá el alcalde que quiso, del color que sea, solo queda esperar que van hacer con sus municipios completamente quebrados, porque si el gobierno del Estado se entregara en banca rota, así estarán los municipios, no se crea usted eso que Esteban Villegas trae una barita mágica para resolver la problemática de Durango, y tampoco la traía Marina Vitela, cualquiera de los dos agarraría el problema de este tamaño, y los municipios van por las mismas, espérese tantito amigo lector y usted y este Grillo estaremos escuchando las declaraciones de muchos alcaldes que nos digan que les dejaron deudas, que no hay dinero, que no les liquidaron trabajadores, que no tienen para pagar nominas o recibos de la luz, que les dejaron en banca rota, ya lo verán, así que no se aceleren con su ansias de ya estar en funciones, al rato ya se les hará mucho que no terminan para poder dormir un sueño completo y tranquilo, ¿o no es cierto?, pero si no lo cree, pregunte a los que están por irse, a los que ya les urge irse a su casa aun que se a vender raspados, pero quitarse las broncas que ahorita cargan, tiempo al tiempo, y aquí lo comentaremos. Hasta la próxima.