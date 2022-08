Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –La respuesta de la ciudadanía a la convocatoria para asistir a los juegos de softbol en el estadio infantil de béisbol Club de Leones de Guadalupe Victoria, les puede dar la idea a las autoridades de cómo hay afición, como se reúnen las familias a disfrutar de manera sana de este deporte y convivencia.

Es cierto que la pandemia vino a frenar por completo toda actividad donde se pudiera reunir la familia, fueron dos años de estar encerrados o con muy mínima actividad, hoy que poco a poco se va retomado el ritmo de vida, vemos cómo sale la familia gustosa a disfrutar de este tipo de actividades, lo que nos lleva a felicitar a Lucio Espinoza, ex dirigente del club de Leones de Guadalupe Victoria, por haber tenido la iniciativa de arrancar con este torneo de softbol de medio brazo, reitero, vemos como cientos de familias acuden a disfrutar, y la cantidad de personas que acudieron a ver el juego de las estrellas la noche de jueves, fácilmente pasaban de las mil, en un estadio chico, que fue insuficiente, se vio abarrotado, cientos de familias de pie o sentados donde podían, vamos, hasta por la línea de primera base había gente sentada dentro del cuadro de juego, todo un éxito, reitero, esto nos dice que las autoridades debe de ver cómo la gente si gusta del juego de pelota bien organizado, ya los que van de salida están en la entrega, a ponerse muy listos los que llegan, porque el deporte es una herramienta muy buena para unir a las familias en actividades sanas, felicidades Lucio Espinoza, y que vengan más buenos juegos.

En los temas políticos, déjeme le digo que por Cuencamé, la tierra de los generales, se escucha mucho que al amigo Tomas Martínez Flores, actual director de la Universidad Politécnica de Cuencamé, le van a cantar las golondrinas, esto con el cambio de gobierno del Estado, y sería lógico, cambia el gobernador y cambian todos esos cargos, y ni modo de que le pelen por el lado del PRD, la votación que sacaron en ese municipio como partido amarillo, es mínima, vamos, Esteban Villegas perdió en Cuencamé, así que no hay mucho como exigir el cargo, y digo que por el PRD porque Tomas Martínez era el responsable de ese partido en la tierra de los generales, no se les vio trabajando mucho que digamos y ahí están los resultados en votos, y esos también por lógica se convierten en resultados para los próximos cargos de gobierno, ¿o no es cierto?, pero la pregunta es muy insistente, si cambian a Tomas, ¿Quién va en su lugar?, y eso está canijo saberlo, pero ya falta poco, después del 15 de septiembre se van a comenzar a mover mucho hilos, y uno de esos deberá de llegar a Cuencamé y sus oficinas de representación Estatal, por lo pronto, si llevaron votos a las urnas, si tienen pruebas conque buscar un cargo, hágalo, si no logro convencer ni a su familias, absténgase de perder el tiempo. Hasta la próxima.