Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Honor a quien honor merece, el alcalde de Vicente Guerrero, Orlando Herrera Aviña, se está empeñado en salir de la administración en hombros, todos los días inicia una obra o entrega otra, vamos, si la señora Juanita Acevedo, como nueva autoridad a partir del primero de septiembre, lograr mínimo igualar la administración de Orlando, a Vicente Guerrero le va ir muy pero muy bien, siga así Orlando Herrera, el pueblo reconoce su trabajo, felicidades.

Una de las gestiones que han sido comentadas en varios municipios y que logro hacer Orlando y su hermana Blanca Herrera como presidenta del DIF en el bonito municipio de Vicente Guerrero, es la instalación y puesta en funcionamiento de la casa de albergue temporal para niños, de manera ya muy constantemente, y lamentablemente, se sabe de niños que son agredidos por sus propios padres, casi siempre bajo los influjos de alguna sustancia prohibida y dañina, y de momento no se tiene donde atender a esos niños, pues Vicente Guerrero en coordinación con una empresa, lograron la instalación y equipamiento, casas de este tipo, uno o dos municipios tienen algo igual en el Estado, así que esta acción es de reconocerse, porque se está buscando proteger a los más inocentes de un problema familiar, los niños.

En ese mismo tema, hace unos días que este noble Grillo entrevisto a la directora del DIF municipal de Guadalupe Victoria, la maestra Laura Bailleres, y nos relató cómo ha ido la autoridad policiaca por ella en la madrugada, para que como DIF recoja y verifique las situación de menores de edad en algunos domicilios, porque no les podemos llamar hogares, un hogar es donde encuentras protección, amor y todo lo que te brinda tranquilidad y cariño, y señala que la ingresar al lugar, se encuentran con la mamá y el papá de ellos los menores en completo estado inconveniente, pero no solo ellos, tienen “visitas”, todos drogados, y alcoholizados, y los niños llorando sin comer y hasta regañados o golpeados porque no les permiten seguir su fiesta contentos, y eso no crea que solo en Victoria pasa, en Vicente Guerrero, en Poanas y todos los municipios de Durango, el problema es grave, y quienes son los más afectados son los niños, por eso la gestión que hiciera Orlando Herrera y su hermana Blanca, es excelente, hay que cuidar de los niños.

Las comparaciones son odiosas, dicen, pero en temas administrativos de gobierno siempre se hace, y reitero, la señora Juanita Acevedo tendrá un trabajo enorme si lo que quiere es mínimo igual la gestión de Orlando Herrera, donde se ve que no tendrá mucho problema, es en Poanas, para la maestra Araceli Aispuro, será más sencillo hacer un buen trabajo y opacar la gestión de Luis Valdez, una administración que estuvo rodeada de problemas y señalamientos, donde en el primer año varios funcionarios de toda la confianza del alcalde, echaron su gato a retozar y se fueron grandes con varios millones, parece que ya solvento Luis Angris, pero todo mundo lo recuerda, y de ahí para la fecha los escándalos no paran, no hay obras importantes y eso la gente lo ve, así que para la maestra Araceli será muy sencillo hacer un trabajo destacable si se le compara con Luis Valdez, pero de esto le seguimos la próxima semana, porque de la administración de Poanas hay mucha tela de donde cortar.

Hasta la próxima.