Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Todos los presidentes municipales del estado de Durango están a escasos 10 días de que terminen su encomienda, y créame amigo lector que muchos, la gran mayoría, están que no duermen por la preocupación de que les dan una fecha, otra fecha y una más, para depositar lo que les deben en el gobierno del Estado, y dicho recurso no llega.

Según sabemos a algunos alcaldes ya les dieron un abono, muy pequeño, por no decir que muy ayudante de cocina, pero a muchos otros nada, y eso significa que se irán de la administración dejando deudas a proveedores, prestadores de servicios e incluso, algunos hasta nominas pendientes de pago, no se diga liquidar trabajadores, eso ya sería imposible, porque no hay dinero, se supone que dicho dinero pudiera llegar ya a los otros alcaldes, pero no hay ninguna seguridad, es más, puede llegar a entrar en funciones Esteban Villegas, y aun así no hay ninguna garantía que ese dinero se les pague, los que lleguen van a tener toda la oportunidad de lavarse las manos y decir, “me dejaron un montón de deudas y sin dinero para pagarlas”, y los ciudadanos que no conozcan a fondo lo que sucede, de inmediato van a decir, alcaldes rateros se llevaron todo y dejaron muchas deudas, vamos, si ese dinero no llega en su totalidad como debiera, van a empezar las próximas administraciones con el pie izquierdo, llenos de deudas, sin dinero y con cientos de trabajadores, y sin poder meter a los de su equipo, si deberás hace el deposito que tanto ha prometido el secretario de finanzas del Estado, puede que les cambie un poco su arranque, pero los que conocen de esto, creen que eso ya no pasara, el gobierno del Estado uso el dinero de manera equivocada, o no supo tener lo que cada quien en su lugar, y echo mano de recursos que no eran del Estado, el ramo 33, o los prediales de los municipios, no era dinero del Estado, era de los municipios y están obligados a entregarlo, ¿Cuándo?, no se sabe, y es muy probable que no se los entreguen, ¿o no es cierto?.

Este noble Grillo se ha encontrado a muchas personas que dicen que al fin ya va a entrar Esteban Villegas para que arregle todo este desorden en la administración Estatal, y déjenme les digo que están equivocados, el próximo gobernador no trae una varita mágica para sacar dinero de las piedras, Esteban va a tomar las riendas de un gobierno en banca rota, quebrado y lleno de deudas, y con inteligencia y apoyo del gobierno federal, podrá ir poniendo orden en todo esto, pero no será en los primeros días, serán meses o años, así que no se confíen tanto, los municipios también tendrán una primera etapa muy complicada, porque sin dinero no se puede hacer nada, ¿o no es cierto?, así que si usted es de los próximos funcionarios, vaya visualizando que la primera y segunda quincena, la va a trabajar de a gratis, y sin renegar, ¿quería estar ahí?, ahora se aguantan, bueno así dicen algunos alcaldes, vamos a ver como resuelven sus problemas en los primeros cuatro meses de gobierno, porque ya en enero del 2023, debe de tener todo más o menos controlado, y eso, más o menos, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.