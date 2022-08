ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Este martes pasado la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, realizo su tercer y último informe de gobierno, sin poses, sin tanto escándalo ni derroche de dinero, de manera clara agradeció a quienes le ayudaron, y con guante blando les dio una cachetada política a quienes traicionaron o se sintieron tocados por Dios, bien licenciada, con mucha educación dijo lo que todos entendimos, felicidades.

La maestra Araceli Aispuro, alcaldesa electa de Poanas, está preocupada, y tiene toda la razón, porque es muy probable que al llegar a la administración no tenga vehículos automotores, porque muchos de los que andan en servicio de la administración en este momento, son del actual alcalde Luis Valdez Valenciano, mejor conocido como Luis Angris, y en la pasada entrevista que le hicimos en el programa de la Grilla Llanera, le cuestionamos que iba a pasar con estos vehículos, y fue muy claro al responder, “lo que es mío, me lo llevo, sirvieron a la administración por una renta, que por cierto hace más de tres meses que no me pagan, pero las camionetas o todos los vehículos que son de mi propiedad, me voy y me los llevo”, así que la maestra Araceli tiene toda la razón en estar preocupada, porque va a llegar y no van a tener ni con que recoger la basura de las calles, así que deben de ir pensando cómo solucionar el problema, porque pensar en comprar vehículos, ni en sueños, no van a tener dinero ni para liquidar a quienes deje Luis Valdez, menos van a tener para comprar camionetas, ya lo habíamos mencionado, no está fácil llegar a las administraciones, y a la de Poanas mucho más difícil, ojala el cuerpo de regidores que van a llegar con muchas ganas, deberás aporten ideas que ayuden a resolver este grave problema, ¿o les vale una hingada?, no lo creo, esperemos que ya se tenga pensado como hacerle.

En el municipio de Pánuco de Coronado, los empleados de la presidencia municipal ya comienzan amostrar algo de nervios, porque ven que el alcalde Mauricio Gándara no tiene el dinero para liquidarlos antes de que llegue el nuevo alcalde, el Chino Rogelio Flores, y tienen toda la razón en estar nerviosos, si en estos días no le paga el gobierno del Estado al municipio, no los van a liquidar y el Chino Rogelio Flores, los va a despedir con una mano atrás y otra adelante, simple y sencillamente porque no hay dinero, así que sus nervios y su preocupación es correcta amigos, ojala Mauricio Gándara haga hasta lo imposible por tener dinero y mínimo deje arreglado el problema de la gente que confió en el, que llego con él, porque son muchos que lo consideran su amigo, y dejarlos embarcados no sería de muy buenos amigos, ¿o sí?.

En Nombre de Dios, Nancy Vázquez ya anda metida en la gestión de obras y acciones como si ya fuera alcaldesa en funciones, vamos, ya trae todo un aparato de gobierno trabajando y operando en las comunidades, vamos, dicen que ya la gente va más a la casa de Nancy a buscar la ayuda que a la presidencia a buscar al alcalde Daniel Sifuentes, y eso puede ser muy claro, recuerde usted que la máxima en la política es muy clara, Muera el Rey, Viva el Rey, así que ahora falta ver cuántos de los funcionarios que lleve Nancy en su equipo le aguantan el ritmo, porque parece torbellino y ese ritmo no todos lo soporta, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.