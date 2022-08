Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Podrán decirse muchas cosas, críticas y demás, pero no se puede negar que Ismael Hernández Deras, el ex gobernador de Durango, dejo huela, y continúa siendo un líder muy fuerte en el Estado, y no lo creen, vea usted la asamblea que presidio este vienes en la capital del Estado, ni para que, honor a quien honor merece.

En esta convocatoria que fue la 25 convención nacional de la CNC, en sus 84 años de existencia, se reflejó a un Ismael Hernández ya no solo como el ex gobernador de Durango, sino muy bien colocado como líder nacional, y por supuesto el regresar a su tierra, tener como invitado especial al gobernador electo Esteban Villegas, habla de un político que sabe tejer fino, que sabe cómo moverse y comportarse, recordemos que mucho se rumoro que Ismael no apoyaba la candidatura de Esteban, y en campaña lo vimos metido hasta los tuétanos haciendo recorridos y haciendo el llamado a la gente del campo que apoyaran al ahora gobernador electo, así como a los candidatos a las presidencias municipales, y es precisamente esa manera de comportarse que lo mantiene en la línea de los que no pierden liderazgo, no se retiran porque ya no hay nada que hacer, al contrario, salió de gobernador y no ha bajado la guardia, se le sigue viendo como el líder, tenemos y conocemos otros ex gobernadores que se les reconoce y se les da su lugar, pero Ismael Hernández no ha perdido esa imagen, esa presencia, ese poder de convocatoria, reitero, ver como los campesinos que acudieron a la convención se levantan a vitorear el nombre de su líder, quiere decir mucho, y hoy con Esteban Villegas en el gobierno del Estado, tienen juntos una tarea muy importante, meterle mucho trabajo al campo, Durango se está quedando con las tierras sin trabajar porque ya no hay esa motivación, es cierto que a la CNC también le toca vivir momentos difíciles con el gobierno federal, ya no hay esos recursos económicos que les daban, ahora tienen que poderle imaginación e innovar en sus gestiones, pues esas las deberán de incrementar para ayudarle a sus paisanos en todo Durango, los campesinos confían en Ismael y Esteban, y la tarea no será fácil, hoy tenemos un campo envejecido, casi abandonado, han sido años muy difíciles, y no podemos olvidar que gracias al trabajo de los campesinos, hay comida en la mesa de los mexicanos, si no hay trabajo en el campo, tampoco hay circulante económico en los municipios, de ahí la importancia de tener una organización campesina como la CNC, fuerte y que se vea en franco crecimiento, ¿o no es cierto?.

En su discurso de Esteban Villegas hizo mención, y no se puede negar, que Durango cambio mucho cuando Ismael fue gobernador, puso como ejemplo el lugar donde se encontraban, en las instalaciones de la feria nacional, y si hacemos memoria es cierto, cuando cosas cambiaron en Durango, muchos municipios vieron cambios muy buenos, no se puede negar que la capital del Estado tiene un antes y un después de Ismael, ¿Qué hay errores y críticas?, es cierto, nadie es monedita de oro para caerle bien a todos, y menos en política, así que este convención de la CNC Nacional en Durango, vino a revivir recuerdos, y a refrendar un liderazgo que ha construido el ex gobernador, aunque a muchos les moleste, lo que se ve, no se puede negar, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.