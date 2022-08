Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Lo que sucedió con los militantes de la organización política de Morena en Guadalupe Victoria, así como en Gómez Palacio, es una cinta de una película que creo yo que ya se había visto hace algunos años, la ley de Herodes creo se llamaba, protagonizada o representaba a distinguidos priistas de San Pedro de los Aguaros, ¿o no es cierto?.

La quema de urnas y papelería en un proceso interno, hace muchos años que no se vivía en la región de los llanos, muchísimos años, y eso de mandar personas encapuchados a reventar un proceso, tampoco, nada más que ahora lo hacen con la marca de Morena, ahora son finas personas las que lo hacen, antes eran priistas rateros que no querían soltar el hueso o querían quedarse a como fuera lugar en ese cargo, pero claro que estas palabras les pueden ofender a los morenistas, porque odian todo lo que tiene que ver con el Prian, pero cuando ya esos elementos están con ellos, o están en sus filas, dejan de ser rateros o abusones, ahora el reventar esos procesos se le llama liberad de opinión, o se manifiestan los compañeros, finas personas, pero no pueden negar que Otniel García y Marina Vitela, por solo mencionar a los que más se escuchan, van de las filas del PRI, y según se ve, seguirán siendo ellos los que manejen a Morena en Durango, así que no renieguen, flojitos y cooperando, ¿o no es cierto?.

Preguntan de manera insistente, porque se dijo que la alcaldesa de Cuencamé, Luly Martínez, había dado una cachetada con guante blanco en su discurso del tercer informe de gobierno, y eso fue porque con palabras suaves, agradeció a quienes no le ayudaron en alguna campaña, a quienes no le ayudaron al interior de la administración, pero no solo a ella, sino al partido político en que militan, y esto es porque todo mundo en Cuencamé sabe que hay un grupo político priista que hace todo lo que pueda para ver a Luly perder terreno, lo que no alcanzan a analizar y ver, es que no solo dañan a Luly, sino a cientos de priistas, y en ese mensaje de la alcaldesa, la ciudadanía entiendo esas palabras, pero por supuesto sin perder su elegancia y su educación.

Este pasado sábado se realizó el mensaje ciudadano del alcalde José Naúm Amaya López en Peñón Blanco, este por su tercer informe de gobierno, se tenía planeado una reunión de cabildo como debiera de ser, pero solo asistió la primera regidora Araceli Morales, y la sindico Cristina Escajeda, todos los demás regidores del honorable ayuntamiento, de todos los partidos, no asistieron, es la única obligación que tienen, acudir a las reuniones de cabildo, y no fueron, seguramente lo hicieron en reclamo por algo $$$$$$ eso suele pasar al termino de las administraciones municipales, pero ahí faltaron al compromiso que hicieron con el pueblo que los eligió, podrán tener sus razones, y serán válidas, pero quedarle mal al ciudadano que voto por ellos, no se vale, se vieron muy mal en no haber acudido a esa reunión de cabildo, que el acto se desarrolló, no hubo reunión de cabildo, pero se hizo en mensaje ciudadano y se cumplió, así que su berrinche no paso a mayores, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.