Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Las lluvias fuertes de la noche del 29 de agosto, inundaron la comunidad de Librado Rivera del municipio de Pánuco de Coronado y hasta el momento de escribir esta columnilla, se cansaron de hablarle al alcalde Mauricio Gándara para que les ayudara, y no llegó.

Reitero, hasta las tres de la tarde de este martes 30, no habían tenido respuesta de la autoridad municipal, y creemos que sabemos porque motivo, y es sencillo, ya se terminó la administración de Mauricio, ya prácticamente se hace de la vista gorda 24 horas más, y le deja el problema al chino Rogelio Flores, quien es el nuevo alcalde, eso por un lado, por el otro, no hay dinero para atender ese problema, ahorita su preocupación es como saldar muchos compromisos económicos que tiene, y entre ellos, liquidar a sus amigos que están en la nómina, y no tienen dinero, el gobierno del Estado no les ha pagado y no hay ni para pagar la última nómina de los trabajadores municipales, si manda maquinaria que les ayuden a los de Rivera, no tendrían con que pagar, y a estas alturas, no hay quien les conceda créditos, por tal motivo no hay quien les dé respuesta a los amigos de Librado Rivera, y claro que si decimos que manden a protección civil, en Pánuco de Coronado esa dirección no tiene ni vehículo en que moverse, mucho menos van a tener equipo para atender a la población, lamentablemente en ese municipio como en muchos otros, la dirección de protección Civil sirve para cumplir con un requisito, tener ese departamento de membrete, o para tener un lugar donde cobre un sueldo alguien amigo del alcalde en turno, pero no hay equipos ni personas capacitadas, así que esa es otra razón por la cual la gente de Librado Rivera, no recibe apoyo, ojala y que ya entrando Rogelio Flores acudan a tratar de ayudar en algo a las familias afectadas por las fuertes lluvias de la noche del 20 de agosto.

Entrevistado Carmelo Fernández, diputado local del distrito 14, fue muy claro en reconocer que muchos municipios se van a ir dejando grandes deudas a los que lleguen, porque el gobierno del Estado no les ha pagado, y no queda de otra más que documentar toda la deuda, documentar lo que les debe el gobierno Estatal, y salir lo más limpio que se pueda, claro que donde hay cambio de colores o partidos gobernando, vamos a encontrar en unos días más, declaraciones fuertes contra los ex alcaldes, pero eso o es todo, sabemos que empresarios o prestadores de servicio que en esa deuda tiene su patrimonio, no crea usted que son deudas de 200 o 300 pesos, hay constructores que confiando en los gobierno municipales, les deben dos, tres o hasta más de 10 millones de pesos, sabemos de pequeños constructores que están en la total ruina por esa deuda que tiene el Estado con los municipios, y con el cambio de gobierno, la cosa se pone mucho más difícil, ¿Qué va a pasar?, no se sabe, pero hay que implementar el plan “B”, dijo el diputado local Carmelo Fernández. Hasta la próxima.