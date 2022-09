Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- En la primera reunión de cabildo de Guadalupe Victoria, se vio le colmillo, la experiencia que tiene David Ramos para llevar los acuerdos, todo planchado, sin sobre saltos, todos por unanimidad, cuatro propuestas y los cuatro pasaron limpiecitos, y a eso se le llama cabildeo, acuerdos, consensos, o simplemente colmillo político.

Al profe Enrique Ramos, no se le puede negar la experiencia que tiene en temas de política y administración, se creía que no lo propondrían por se tío del alcalde, pero al final se propuesto y salió bien calificado para ser secretario; Gerardo Montelongo, no extraño a nadie la propuesta porque si hay alguien fieles y cercanos a David, es Gera Montelongo, quien será el secretario de las finanzas; quien si no se veía venir era Horacio Güereca, joven muy bien visto, con mucha experiencia en el tema de los derechos humanos, abogado, preparado y con muy buena calificación, a quien se le dio la responsabilidad de ser el juez administrativo municipal, donde tendrá que hacer un excelente trabajo para que continúe manteniendo esa buena imagen que se tiene de él; y por último en este párrafo, al buen amigo Iván Saucedo Delgado, mas conocido como el hijo adoptivo de David Ramos, ya en una ocasión antes de ser alcalde en funciones David Ramos, había dicho que a Iván lo propondría como tesorero municipal o contralor, y cumplió con proponerlo en lo segundo, y cabildo lo apoyo completamente, una ratificación muy merecida, Ivancito como se le conoce de cariño, es la personas más cercana y fiel de David, vamos, en la pasada campaña electoral era el responsable del manejo de los recursos económicos, lo que dejo en claro para todos el tamaño de confianza que se le tiene, y en muchas ocasiones David en forma de broma lo reconoce como un hijo fuera de matrimonio, como hijo adoptado, así que el nombramiento lo tiene muy merecido, ahora a realizar un buen trabajo, porque Victoria lo requiere, y se sabe que el alcalde les estará exigiendo que se hagan bien las cosas.

En el municipio de Cuencamé, la mañana de este primero de septiembre, paso lo que ya se sabe que tenía que pasar, los trabajadores municipales esperaban una respuesta de la nueva autoridad, la señora Elizabeth Sotelo, quien se concretó a señalar que esperaran un poco para poder tener una revisión concreta de las condiciones de la administración, y por supuesto del cómo estaba cada situación laboral de todos ellos, pero si dijo que ellos debieron de haber sido liquidados en la pasada administración municipal, algo que definitivamente era imposible hacer, con la deuda de muchos millones de pesos que dejo el Estado al municipio, donde en los últimos días no había no para pagar la nómina, pero reitero, esto ya se veía venir, y lo mismo pasa en los municipios donde hay cambios de partidos, y el resto de la película ya la sabemos, habrá demandas laborales y se irán a conciliación y al final, no sabemos cuándo, llegara una cuenta enorme a pagar a esos ex trabajadores que sean dados de baja, y no van a ser uno o dos, son muchísimos, pero reitero, esos es de cada año, y si es cambio de partidos, con mayor razón, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.