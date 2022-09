Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Después de estar retirado varios años de la actividad política, nuevamente regreso a la secretaria del ayuntamiento de Poanas, el profesor Cesar Barrón Manzanares, quien se encontraba dedicado de lleno a su actividad en la plaza que le designo la secretaría de educación en la coordinación.

Cesar Barrón, el Chícharo como se le conoce de cariño en Poanas, es originario de Cieneguilla, y se encontraba completamente retirado de la actividad política, esto desde que fue secretario del ayuntamiento con Raúl Piedra Macías, en el trienio 2010-2013, se escuchó muy fuerte para ser candidato a presidente municipal por el PRI, porque la ciudadanía reconocía que tenía la castidad y la tenacidad para enfrentar las perores circunstancias, e incluso, fue de todos conocido que era Cesar Barrón quien solucionaba muchos problemas porque el entonces alcalde se cerraba a no escuchar o de plano le valía cacahuate, y era Cesar quien salía al paso y bien, al no ser candidato no renegó ni hizo berrinches como se acostumbra, se retiró de la política y así se mantuvo, fue hasta finales del 2021 que un mentado doctor Esteban Villegas lo invito a participar en un grupo llamado los amigos de Esteban, y fue nombrado presidente de ese grupo, regreso con todo en apoyo al ahora gobernador electo, las condiciones se dieron y recibió instrucciones de apoyar a la maestra Araceli Aispuro, así lo hizo, e incluso, en la mesas de acuerdos estatales estaba propuesto por ese mentado Villegas, para que fuera candidato a sindico, pero para tratar de llevar la fiesta lo más tranquilo posible, aceptaron bajarlo y que subiera el presidente del PRI Ernesto Saracho, pero se dijo que sería propuesto a secretario del ayuntamiento, y ahí está ahora siendo el brazo derecho de la maestra Araceli Aispuro, quien ya lo ha conocido y le ha tomado mucha confianza, claro, porque se la ha ganado, no solo por ser de la gente que ayuda mucho a Esteban, y por supuesto que el gobernador electo le está agradecido que por su casusa, dejo su tranquilidad y regreso al ruedo político, ¿Qué no está nada fácil la tarea?, claro que no, y menos con los rumores que se escuchan que la presidencia municipal está en banca rota total, dicen, al Grillo no se lo crean, pero se escucha que ningún otro presidente municipal había recibido tan mal una administración, por lo que este martes seis de septiembre tendremos completamente en vivo en el programa de la Grilla Llanera que se transmite por la página oficial de El Sol de Durango, a la maestra Araceli Aispuro, presidenta municipal de Poanas, y veremos si ya tiene datos que nos pueda compartir de cómo se recibió la administración municipal de Poanas, así que no se lo pierdan, ¿Qué ya se esperaba algo así de la administración de Luis Valdez?, puede ser, el ahora ex alcalde sin ser político, sin tener conocimiento de cómo es una administración pública, se confió de muchas personas que lo defraudaron a él, y defraudaron el municipio, en el primer año de gobierno el mismo Luis Angris como se le conoce, reconoció públicamente que algunos funcionarios echaron su gato a retozar por cantidades millonarias, y ya en la salida o termino de la administración algo paso que también se sabe que tuvo problemas graves, y eso puede pasar en cualquier administración si llega alguien con buenos sentimientos, pero nuco conocimiento de las cosas de gobierno, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.