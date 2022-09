Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM).- Este lunes David Ramos Zepeda, alcalde de Guadalupe Victoria, entrego nombramientos a los nuevos directores, bueno no todos son nuevos, haba dicho que repetirían uno, máximo dos, pero al final fueron más, obras, servicios y la dirección de salud repitieron, y otros fueron movidos a otros cargos, no hay muchas caras nuevas, es decir no hubo sorpresas.

El que, si llamo mucho la atención, fue el de Sideapas, el departamento responsable del agua potable, ahí nombro a una persona originaria de Ignacio Allende, cuando apenas unos días antes había dicho en declaración a medios de comunicación, que el director tendría que ser originario de la cabecera, al final se fue por uno de Allende, Héctor Ramírez, quien ya había sido director de servicios públicos, muy cuestionado, por cierto, no fue un gran director y muchos menos salió del todo bien en imagen con la ciudadanía, después fue de inspección municipal y también su paso no se notó nada, más bien no hubo trabajo alguno que realizar, hoy le da David Ramos una responsabilidad muy grande, el departamento de agua potable esta de la hingada, y se le confió a Héctor Ramírez, dicho cargo, vamos a ver como se desempeña y veremos si se equivocó David, o ya lo tiene bien preparado para que haga un buen trabajo en ese departamento, que de paso se lo reitero, creo que es el más difícil de toda la administración municipal, ¿o no es cierto?.

Otro de los cargos que se repitieron fue el de obras públicas, Israel Villarreal Hernández, mejor conocido como El Chino Villarreal, quien en la pasada administración fue muy cuestionado, e incluso llego su caso hasta la tribuna del congreso local por cómo se dirigió a unas personas que lo cuestionaron por el pavimento del centro de la ciudad, vamos, algunos llegaron a pensar que Agustín Sosa lo bajaría del cargo por esa acción, pero lo sostuvo a pesar de haber sido criticado fuertemente, y hoy cuando todos pensaban que saldría el Chino, David lo deja en el cargo, y claro que esto le va a costar criticas fuerte al alcalde, pero sus razones ha de tener para dejarlo en ese lugar, y claro, ahora será diferente, porque a Agustín Sosa no le gustaba promocionar su imagen, e Israel hacia movimientos para salir en la cámara, ahora no va hacer así, a David si le gusta eso de que la gente lo vea en cámara, así que tendrá que tomar su lugar, ¿o no es así?.

Manuel Rocha de servicios públicos, ha sido un buen elemento, y es otro de los que repite en el cargo, si hay muchos problemas con la limpieza de las calles, con la recolección de basura, pero también se sabe que no hay un equipo eficiente en el caso de los camiones, o vehículos, y por supuesto un respaldo fuerte y decidido de la sindicatura para que le ayuden a mantener un municipio limpio, ahora repite en el cargo y es otro alcalde, otra sindico, ojala que sí encuentre el apoyo suficiente para tener una ciudad limpia, y no las esquinas llenas de basura como hasta ahora se tienen, y no porque los camiones no pasen, sino porque la ciudadanía no tiene ninguna cultural y respeto por el medio ambiente, pero tampoco hay alguna autoridad que haga algo al respecto, ojala y ahora si haya autoridad y ponga orden, ¿o no es cierto ingeniero Manuel Rocha?



