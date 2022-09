Pocas administraciones es municipales pueden decir que les dejaron algo en el cajón del lado derecho del escritorio, la gran mayoría se están quejando que sí les dejaron, pero las facturas a pagar, y eso está de la tizada, otros municipios como Poanas, le dejaron a toda la gente de la administración, y, por si fuera poco, nos les pagaron la última quincena de agosto, hágame usted el favor, tamaño problema heredo Araceli Aispuro.

En Pánuco de Coronado, hay una deuda institucional muy fuerte, muchos millones de pesos son los que tendrán que pagar, que no pudo pagar Mauricio Gándara, una, la deuda del gobierno del Estado, y otra que fue arrastrando desde que inicio la administración en el 2019, pagos con la comisión Federal de Electricidad, recordemos que a dos o tres días de entregar la administración, se le corto la energía eléctrica de los pozos de agua, Francisco I. Madero estuvo sin agua durante varios días, lograron hacer un acuerdo para salir del paso y entregar la estafeta, pero ahora Rogelio el Chino Flores como alcalde, debe de solucionar, y para eso necesita millones de pesos, y como dijera Mauricio Gándara cuando era tesorero, “que les preocupa, dinero no hay”.

En Cuencamé el problema no es menor, desde el primer momento que llegó la alcaldesa Elizabeth Sotelo, salió todo el personal de la presidencia, mucha gente, decenas o quizás cientos, y a todos hay que liquidarlos, y no hay dinero para una inversión de ese tamaño, son millones de pesos los que se ocupan y tampoco, no hay, ¿Cómo lo va a solucionar Liz Sotelo?, no sabemos hasta el momento, esperemos que en próximas fechas nos pueda confirmar una entrevista en la Grilla Llanera para platicar de este y muchos temas más que sin duda son de interés para las familias de Cuencamé, porque si se ocupa dinero arpa pagar las liquidaciones, también se ocupa el dinero para atender muchas necesidades de un municipio con más de 50 comunidades, y estas repartidas en tres regiones diferentes, porque no es la misma necesidad del norte que la del sur, son completamente diferentes, y claro, la zona centro, la cabecera, la falta de agua potable que es el coco de todos los alcaldes, ¿o no es cierto?.

Quien no muestra mucho problema a comparación de los demás alcaldes en el Estado, es David Ramos en Guadalupe Victoria, porque se podrán decir muchas cosas del ex alcalde Agustín Sosa, pero nunca que es un mal administrador, al contrario, es de los que siempre ha salido perfectamente bien librado, tanto como tesorero y ahora es casi seguro que, como alcalde, cuentas claras y con recursos en los bancos, por lo que en ese aspecto David no tiene ningún problema, ¿Qué está despidiendo gente?, eso es muy normal en cada administración, alguien tiene que salir para que entren otros, y no son despidos injustificados, los puesto no son eternos para nadie, simple y sencillo, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.