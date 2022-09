Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Si usted quisiera saber amigo lector, que sienten las personas responsables de tener un dinero disponible para pagar a la gente que depende de usted, y en su gran mayoría gente de bajos recursos que si trabajan comen, y si no les pagan la familia se queda sin que llevar a la mesa, pues si no sabe lo que se siente, pregunte a varios alcaldes ahorita, que no ven como solucionar dicho problemón.

Muchas veces si ha dicho, e incluso es un dicho ya muy trillado, pero real, “no es lo mismo ser borracho que cantinero”, cuando andan en campaña, o que son personas que se meten a la política son buenos para gritar, criticar y maldecir a las autoridades porque no hacen esto o por que no hacen aquello, son unos hijos de su para allá y su para acá, pero se les da la oportunidad de estar ahí en el cargo, y a llorar se ha dicho, ahora muchos de los actuales alcaldes que ya estando a pocas horas del día 15 de septiembre, no tienen dinero para pagar la primera quincena, y por supuesto que su gente espera con mucha ilusión que llegue el día para cobrar su primera quincena, bueno los que apenas entraron, y los que ya están porque es con lo que viven, es con lo que atienden a su familia o al dueño del expendio de cerveza de la esquina, es un dinero que ya devengaron con su trabajo, y ahora lo necesitan, y como el gobierno del Estado no les ha depositado las participaciones del mes de septiembre, no hay con que pagar, y empiezan a sufrir como mujeres a punto del parto, reitero, no es lo mismo ser borracho que cantinero, ¿o no es cierto?.

El tema del adeudo del gobierno del Estado a todo mundo, es algo que según le memoria de este noble Grillo, no se había visto a ese nivel, porque todos los gobernadores han tenido sus deudas, salen y dejan sus pendientes, es normal, pero a este nivel no, y ahora hasta calificados a nivel nacional en foco rojo por la secretaria de Hacienda y crédito público del gobierno federal, sin duda que el paso del gobernador Aispuro por el gobierno estatal quedara en la historia, y no será nada buena esa historia, claro referente a este tema del manejo económico, porque no se puede negar que en algunos municipios hubo buenas inversiones, muy importantes, pero este asunto de las protestas por todos lados, maestros, la universidad Juárez, sindicatos y muchos más, ¿se imaginan si salieran los constructores a realizar plantones con sus maquinarias en las calles de la capital o de los municipios?: la coordinadora de proceso de entrega recepción Marcela Andrade, señalo que el adeudo en ese momento de la rueda de prensa, era de 19 mil millones de pesos, puso como ejemplo que ni vendiendo todas las propiedades del Estado pudieran pagar la deuda, nada más imaginemos del tremendo problema que enfrentara el próximo gobernador Esteban Villegas, porque si el secretario de finanzas dijo en el congreso del Estado que se entregarían finanzas sanas, la verdad que la ciudadanía lo ve como una vil burla, con tamaño problema y tamaño adeudo, ¿Cómo pueden decir que habrá finanzas sanas?, por lo pronto siguen las protestas, y la pregunta es, ¿continuaran protestando después del 16 de septiembre?. Hasta la próxima.