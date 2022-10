Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). –Después de unos días de descanso no merecidos, pero sí necesarios, estamos de regreso amigos lectores, y por supuesto que hay mucho material a comentar, de todos los municipios de la región de los llanos, bueno, y también no tan bueno, pero es parte de la actividad diaria, ¿o no es cierto?.

Este lunes tres de octubre, visitó su tierra natal la directora general de los colegios de bachilleres en Durango, la doctora Sonia Flores Arce, orgullosamente de la tierra más bonita del estado, Guadalupe Victoria, algunos dirán que es San Juan del Rio, pero no es así, el caso es que en esa visita se le vio muy contenta, con muchas ganas de trabajar y con buen discurso, muy acorde a la juventud, claro con varios años trabajando en temas de política, por supuesto que ya le sabe cómo dirigirse a la ciudadanía, claro que se espera mucho de ella en esta tierra, pues al ser originaria de Victoria, van a querer que les ayude en mucho, y sería bien merecido, por lo pronto bienvenida a su tierra natal paisana.

En esa misma visita de Sonia Flores al COBAED de Victoria, se pudo apreciar porque algunas personas optan por contratar maestros de ceremonias para los actos protocolarios, o tener en este caso en las escuelas, personas que sí sepan de conducciones, porque en la visita todo estuvo muy bien, nada más el maestro de ceremonias fue la vergüenza de la mañana, error tras error, y menciono solo uno, se le estaba olvidando presentar a las autoridades, cuando ya le hicieron ver su error, presentó, pero a la representante del gobernador, a la directora general de los colegios en Durango, Sonia Flores, la presento al último, así como para que no dijeran que no la habían mencionada, y según nos informan fuentes confiables, este señor que es maestro en el COBAED número 20, también trabaja como parte del departamento de cultura en la administración municipal de Pánuco de Coronado, no sabemos en qué horario cumple con su responsabilidad en la administración pública, pero si su colaboración en esa administración va a ser como conduce un acto protocolario, ya valió gorro, ¿o no es cierto?, una disculpa paisana Sonia Flores, a quien se le estaba olvidando saludarla y presentarla, no es de Victoria.

Dicen que el alcalde de Pánuco de Coronado, el Chino Rogelio Flores, usa el vehículo oficial de la presidencia municipal, para hacer viajes de mercancía para surtir su tienda, y que eso no es correcto, que alguien le debería de decir algo, y déjeme le digo que eso no pasara, porque si algo tienen en el PRI o los partidos aliados, es que no saben ser oposición, ven y se agachan, se quedan callados, que también es cierto, el ex alcalde Mauricio Gándara, también se dijo que usaba la misma camioneta oficial para acarreo de cosas en su rancho, pero cuando el priista lo hacía si estaba mal y se notaba, ahora que hay un gobierno de Morena, los únicos gobiernos que no son corruptos, no se ve y no está mal hecho, así es esto de las gelatinas, a veces cuajan y a veces no. Hasta la próxima.