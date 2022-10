Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En el 2020 se tenia que haber realizado la toma de protesta del concejo Político del Partido Revolucionario Institucional en el municipio de Poanas, pues con un poco de retraso, ya lo estarán haciendo este cinco de octubre del 2023, sin duda no se puede negar que en el periodo del ahora sindico Ernesto Saracho, se hizo un muy mal, malísimo trabajo de dirigente, y no lo dice el Grillo, así lo dicen los priistas de Poanas.

Este pasado martes que el noble Grillo camino por varios municipios de la región, y en el que más comentarios negativos se escucharon fue en precisamente en Poanas, no de ellos es la mencionada toma de protesta del concejo político del PRI, esto se debió de haber hecho en el 2020, pero como no tuvieron la capacidad, así lo dicen, de reunir al concejo, no hicieron nada, no tuvieron la sensibilidad de bajar a las bases a ver a la gente priista, quisieron hacer todo entre unas cuantas personas y eso los llevo a esto, y también hay que decirlo, los llevo a que la votación del pasado cinco de junio fuera baja, que el partido Acción Nacional tuviera mas presencia que el PRI, y por ende mayor cantidad de puestos administrativos, que es lógico, así lo menciono la alianza, jugamos juntos, ganamos juntos y gobernamos juntos, dependiendo la cantidad de votos de cada partido.

Por cierto que esto de gobernar juntos, está en el aire en Poanas, se escuchan muchas voces que dicen que el ahora sindico y ex dirigente del PRI, por concejos del líder priista en el estado Arturo Yáñez, quiere romper la alianza, ya que se le ve muy metido con los regidores de oposición, y votando o haciendo acciones en contra de la alcaldesa, y en contra de sus mismos compañeros priistas, parece ser que ya es muy amigo del regidor del Verde German Fernández, y en los pasillos de la presidencia, dicen que si continua Ernesto Saracho con esa línea, se puede perder la alianza que se tiene, la alcaldesa Araceli Aispuro se lo negó a este Grillo, la entrevistamos en la presidencia municipal y le mencionamos los fuertes rumores que hay entre los trabajadores priistas, y asegura que es mentira, que están bien y que siguen por buen camino, se entiende, ella intenta mantener la calma, y nunca aceptaría que las cosas no están bien, pero dicen el dicho que cuando el rio suena, agua lleva, lo que si es muy extraño, es que se mencione el nombre del líder estatal priista, Arturo Yáñez, ¿es cierto Arturo que buscas que se termine la alianza de gobierno en Poanas?, reitero, la alcaldesa lo niega, pero se tarde que temprano van a salir las cosas al solecito, o deveras Ernesto Saracho ya anda queriendo irse al Verde- Morena, o demuestra que sigue firme en la alianza, que si se inclinara a ser oposición, no debe de olvidar que los tres años siguientes, la alcaldesa es la maestra Araceli Aispuro, es quien tiene el sartén por el mango, y otra, ver qué opina el gobernador Esteban Villegas de estas acciones del síndico de Poanas que llego por el PRI; muy interesante lo que se vive en ese municipio, y claro que estaremos al pendiente de como van las cosas, por hoy. Hasta la próxima.