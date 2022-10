Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Antes de que iniciaran las actuales administraciones municipales, ya lo habíamos dicho, correr a todo el personal sería una decisión muy difícil y millonaria, y ahora que ya se comienzan a mover las demandas laborales o las exigencias, comienzan a ver que lo que se les comentaba, era real.

En Cuencamé la alcaldesa Elizabeth Sotelo, atendió en su momento a las afueras de la presidencia municipal a los trabajadores que ya no estarían en su mandato, es decir a los que tendrían que salir, y fue clara al señalar que a ellos los tendría que haber liquidado la entonces alcaldesa Lúly Martínez, algo que sería imposible, no había dinero como no lo hay en ninguna administración, esto gracias al ex gobernador Aispuro, pero también les dijo que ella no iba a realizar ningún pago de liquidación hasta que una autoridad judicial o correspondiente al tema, se lo ordenara, lo que ocasionó que ni tardos ni perezosos, se fueron a interponer las demandas laborales, según nos dicen las fuertes confiables en la capital del Estado, ahora las mencionadas ordenes que espera la alcaldesa Liz Sotelo, ya no tardan mucho tiempo, o tampoco se van como en otros tiempo, a esperar años a que resuelvan, ahora lo mas que se pueden tardar en esto es un año, y a pagar lo que marque la ley, con todo y los salarios caídos de ese año, lo que sin duda alguna se puede ir a cantidades millonarias, pero para entonces la alcaldesa a lo mejor ya tiene dinero en caja para pagar lo que se le ordene, pero no dejara de ser una cantidad millonaria, ¿o no es cierto?

En Pánuco de Coronado, los ex trabajadores el pasado lunes cerraron las oficinas de la presidencia municipal, esto en busca de que el alcalde Rogelio Flores los atendiera o les diera respuesta, misma que según se les dijo, llegaría la tarde de este viernes siete de octubre, no saben como ni cuando, pero al parecer el Chino Rogelio Flores esta tratando de llegar a acuerdos y evitar las demandas, con eso evitaría los sueldos caídos, y poco a poco estaría saliendo de ese problema sin hacerlo mas grande, pero eso se cree, hasta la hora de escribir esta columnilla no había aun respuesta a su petición, y también son muchos ex trabajadores los que buscan una liquidación con conforme a derecho, vamos a esperar para ver si hubo algún arreglo o se van todos a las demandas laborales, pero también serán cantidades de dos o tres millones de pesos.

En Poanas, en entrevista con El Sol de Durango, alcaldesa Araceli Aispuro, reconoció que necesita por lo menos dos millones de pesos para liquidar a los ex directores y personal de confianza del ex alcalde Luis Valdez, o mejor conocido como Luis Angris, porque este alcalde que llego con mucha popularidad al cargo, aparte de dejar al municipio en la banca rota, no se fue mínimo con su gente, es decir ya para no hacerle más daño a las finanzas municipales, pero el “hubiera” no existe y ahora hay que conseguir dinero para seguir arreglando todo lo malo que hizo la ex administración municipal, la verdad pobre municipio de Poanas, no se merece que lleguen gobierno como el que se acaba de ir, uno de los peores en la historia, y si hay uno que fue peor, coméntele al Grillo amigo lector para saberlo, por lo pronto. Hasta la próxima.