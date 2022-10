Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Hace uno días fue Canatlán el municipio que vivió fuertes inundaciones, grandes perdidas para cientos de familias, y la noche de este sábado muchas familias menos, pero también duele ver sus pérdidas, ahora unas familias de Peñón Blanco vivieron la inundación y la desesperación, la impotencia de no poder contener la naturaleza, se comenta que aquí puede haber errores humanos, veremos y comentaremos.

Dicen que cuando el rio suena, agua lleva, y ya son varias personas, por no decir que muchas, las que nos han comentado que les agrada mucho asistir a los lugares donde les avisan o confirman que estará la señora Marisol Rosso, presidenta del DIF Estatal y esposa del gobernador Esteban Villegas, porque es una señora con ángel, con carisma, simpática y de buen trato a la ciudadanía, muy simpática, pero los cometarios han sido referente a un equipo de colaboradores que se portan hasta groseros con la gente, y se dice que es muy probable que la señora Marisol ni cuenta se da de como tratan a la gente estas personas, esto lo comentaron después de la visita de la señora al municipio de Guadalupe Victoria, evento muy concurrido, pero si dijeron, y digo dijeron, porque como no se avisó, muchos de prensa no supimos que estaría la señora en Victoria, pero algunos compañeros colegas que si asistieron dicen que incluso hubo aventones de estas personas para la gente de prensa, mal trato, o trato grosero a algunas personas, pero esto a espaldas de la señora Marisol, por eso coinciden los comentarios en que esta postura la tiene alguna parte de su equipo, no la señora Marisol, lo dejan muy claro, pero si quieren que la señora sepa lo que sucede a sus espaldas para que ponga remedio, porque al final de cuentas a quien traten mal estas personas, se van disgustos con quien encabeza ese grupo, aunque la señora ni cuenta se da de que están tratando mal a la ciudadanía, la cual gustosa va a saludarla, ¿o no es cierto?, servidas las personas que nos pidieron el comentario.

En varios municipios nos han estado mencionando que en Guadalupe Victoria, tenemos un alcalde que esta dando de que hablar en muy pocos días de gobierno, ya lo nombraron representante de los 39 alcaldes del Estado para alguna actividad, un día da respuesta a una problemática y otro también, y si tenemos que decirlo, la verdad es que David Ramos muestra mucha disponibilidad, por ejemplo en el tema de los fraccionamientos, era mas bien falta de voluntad que de recursos económicos, es cierto que no se ha solucionado de fondo el problema de los baches, pero ya mostro atención a la ciudadanía y eso a la gente le gusta, el tema del apoyo a los de Salvando Mascotas, ningún alcalde lo había hecho o se había comprometido a ese nivel, y no es un gasto económico muy fuerte, era solo voluntad, y así esta sacando varias temas con solo mostrar atención y voluntad, y eso le debe de dar buenos resultados a Guadalupe Victoria, bien alcalde David Ramos, siga por ese camino, y cumpla su compromiso, funcionario que no de resultados positivos en un tiempo determinado, a su casa, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.