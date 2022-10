Grilla Llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Sin duda alguna que ya hacia falta que un alcalde hiciera algo por cambiar el rostro del centro de la hermosa ciudad de Guadalupe Victoria, a muchos presidentes municipales se les había pedido hacer algo, ninguno lo había hecho, hizo algo Marcial García, pero que fue más la crítica ciudadana por derribar muchos árboles que la aceptación.

Este pasado lunes el alcalde David Ramos, inicio la reconstrucción de los primeros tres bulevares del centro de la ciudad, esto cumpliendo un compromiso que hizo con los locatarios del mercado, antes del cuatro de diciembre del 2022, tendrán áreas de estacionamiento vehicular, para motos, bicicletas, bancas para descanso y área peatonal, así como plantación de árboles o la llamada reforestación, se espera una excelente obra, y la ciudadanía se muestra contenta de ver que por fin se va hacer algo por cambiar ese rostro, que no es feo, pero que ya con el paso de los años pedía a gritos algo que la pusiera como la ciudad moderna que es, así que muy bien alcalde David Ramos, no le baje de esa rayita, todo indica que la ciudadanía ve con buenos ojos que se hagan cosas que nos cambien el rostro, pero para bien por supuesto, y ya con el paso de los días o los meses, si se acuerdan de darle una manita de gato a la hermosa calzada José Ramon Valdez, la historia se los agradecerá enormemente, porque también desde que fue alcalde Mario Quiroz Ontiveros, de feliz memoria, que termino la pavimentación hidráulica, no se ha hecho nada más, y los bulevares de repente se ven muy olvidados, pero claro, todo a su tiempo, apenas lleva poco mes y medio de gobierno y va bien, sígale así, sígale sin miedo al éxito.

En la localidad de Francisco I. Madero, del municipio de Pánuco de Coronado, se realizó la reunión que están haciendo los priistas, estas encabezadas por su dirigente Arturo Yáñez, y en dicha reunión el líder soltó el micrófono para que se expresara la militancia, hubo una mujer que con mucho coraje y valor, señalo de manera clara y fuerte como se perdió la elección pasada, por los traidores que aquí están dijo, recalcando, la licenciada Gaby García no perdió la elección, la traicionaron estos hijos de María Morales, sus palabras fueron aplaudidas y ovacionadas por la gente presente, porque aseguran que al líder priista Arturo Yáñez, como al mismo ahora ya gobernador Esteban Villegas, le entregaron las pruebas de quienes fueron los traicioneros, mostraron como trabajaron sí a favor del candidato a gobernador, pero en contra de la licenciada Gaby García, y aseguran que esos fueron el entonces alcalde Mauricio Gándara e Isaías Berumen Aguilar, el primero porque no lo dejaron reelegirse se enojo y trabajo para que perdiera Gaby, e Isaías como no le dieron la candidatura a su señora Esposa, también se fueron en contra, beneficiando con esto al chino Rogelio Flores de Morena, que hoy es alcalde de Pánuco de Coronado, dicen que esta reunión estuvo muy incómoda, porque el priismo soltó su coraje guardado, pero también fue bueno que los dejaran expresarse, ¿o no es cierto?. Hasta la próxima.