Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -Sobre el verdadero presiente del sistema producto Frijol en el Estado, la secretaria de Desarrollo rural de la federación, o sea SADER, quien es la responsable de esto, no ha dicho nada, y quien calla otorga, dicen.

A Rene Urenda, se le hizo en su momento una toma de protesta, con la asistencia de los eslabones correspondientes y como lo marca la ley, esto para nombrarlo presidente de este sistema, que también es cierto, es no gubernamental y no hay mucho que puedan hacer por defender la causa del campesino, mas que gestionar, tocar puertas y en su momento organizar marchas o panteones, pero no son una autoridad que pueda tomar decisiones, pero en fin es una figura que tiene la SADER como lo tiene con otros productos, el maíz, la cebada, la avena, la carne y muchos más, y si están organizados conforme a derecho o reglamentos, estos se tiene que respetar, ¿o no es así?, el caso es que Rene Urenda con documentos en mano demuestra que sigue siendo presidente del sistema producto frijol, y en algunos encuentros campesinos han presentado a Rubén Ibarra Alcantar como presidente, pero hasta la fecha no hemos visto que presente algún documento que lo avale como tal, pero la misma SADER no ha dicho nada, deja que siga corriendo el agua como esta, en la pasada entrevista que le hizo El Sol de Durango al diputado Carmelo Fernández, reconoció que él tampoco tenía la certeza de quien tenia la verdadera representación, e incluso dijo que le pediría a la SADER que le hiciera saber por escrito quien es el representante, para no ir a comete errores o caer en esos detalles que pueden dividir mas a la gente campesina, reitero, a lo mejor no sirve de mucho este sistema, pero si lo tienen como algo necesario o legal, que lo hagan saber correctamente, ¿o no lo creen así señores de SADER?

Hubo quien comentó algo molesto por lo que escribió el Grillo hace uno días, esto por lo sucedido en la reunión de concejo político del PRI en Pánuco de Coronado, y solo déjeme decirles que no se deben de molestar con este humilde servidor, no fue el Grillo quien lo dijo, fueron los mismos priistas delante de Arturo Yáñez, quienes desahogaron su ronco pecho y pusieron nombre y apellidos a lo que ellos llamaron una traición, que no es la primera vez que esto sucede, pero también hay que decirlo, en ese municipio ya les gusto trabajar de esa manera, no han tenido la capacidad de unirse para hacer algo bien, si les conviene jalan, si no les conviene, trabajan en contra, por ejemplo cando Mauricio Gándara busco la presidencia municipal, el 99 por ciento de los priistas se unió y se logro el triunfo, y este lo lograron desde la interna contra Mario Quiñones, pero ahora en el 2022 hubo a quienes no les aprecio la designación de la candidata a la presidencia municipal y no jalo, se fueron por debajo del agua a otro lado y le dieron el poder municipal a Morena, pero reitero, eso no lo dice el Grillo, lo dicen los mismos priistas de Pánuco de Coronado, y si no lo creen, pregúntenle a Arturo Yáñez que fue quien abrió el micrófono para que la raza soltara lo que traía en el pecho, ¿o no es cierto Arturo?. Hasta la próxima.