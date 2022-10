Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). -En el cabildo de Guadalupe Victoria, hay tres regidores que comienzan a verse bien, porque se atreven a preguntar, cuestionar y analizar las propuestas del alcalde, y eso es bueno, aparte que lo hacen con conocimiento de causa, con respeto y sin caer en el golpeteo inútil o estéril.

Claro que los tres son de oposición, Carlos Aguilar, Yadir Medrano y Adrián Reyes, reitero, en la pasada reunión de cabildo ordinaria votaron las propuestas del alcalde a favor, pero antes de la votación con respeto y bien centrados hicieron los cuestionamientos necesarios, y eso es correcto, porque si todo está demasiado planchado, pues hasta se hacen aburridas las reuniones, también Miguel Terrazas del PRI hace comentarios acertados, y este a tiene experiencia, ya fue regidor, ya fue tesorero y conoce de como y cuando, pero claro por haber llegado en la alianza no se des playa y hace más lado a los propuesto del alcalde sin tanto ruido, pero lo que hacen los otros regidores está muy bien, porque se puede ser una buena oposición sin caer en la grosería, en la chafa de golpear por golpear, claro que si hubiera que sacar una propuesta a producto de gallina, la gana el alcalde, tiene la mayoría de los regidores, pero esta correcto que exista el debate, y no solo la barbería, bien señores, sigan por el camino de trabajar unidos con buenas propuestas, la de la casa del estudiante llanero, es excelente, la de tener créditos a la palabra con un millón de pesos en fondo, excelente, así que no le bajen de ese nivel y serán juntos, uno de los mejores cabildos de la historia, porque recuerden que no solo deben de ir a las reuniones, hay mucho que hacer para que a Victoria y sus comunidades les vaya bien, ¿o no es cierto?.

Hay mucha expectativa en la ciudadanía por saber que tendrá o como se organizara la feria del próximo 20 de noviembre de Francisco I. Madero, una de las ferias regionales que ha logrado tener un excelente nivel, con sus bajas y sus detalles, pero se ha mantenido como una de las mejores de la región, y ahora la gente ya se comienza a preguntar que ofrecerán en el próximo mes de Noviembre, e incluso cuando se vera lo de las reinas y esos actos públicos que reúnen a cientos de familias en la plaza de la cabecera, ahorita no se ha sabido nada, pero esperemos que ya pronto tengan algo de esa información que la ciudadanía de la región llanera quiere conocer.

Otra de las ferias que también tiene algo bueno son las de Peñón Blanco, de las cuales tampoco han dado a conocer nada, sabemos que el buen Panchito ya estaba preparando la convocatoria para buscar a las candidatas a reina, pero oficialmente no se ha dicho nada al respeto, la alcaldesa Rita Lozano, tiene otra manera de hacer las cosas, no con mucha comunicación, como que solo quieren manejar las cosas para que nada mas al interior de la presidencia lo sepan, pero para fuera no, y mucho menos en el resto del Estado, pero de cualquier manera estaremos al pendiente de lo que se sepa de las fiestas de Peñón Blanco, no son tan fuertes en cuanto a los grupos o artistas, porque es un municipio pequeño, no tiene mucho dinero, y los grandes grupos cobran machismo y no hay para pagar esas cantidades, pero vamos a ver que les investigamos amigos, por lo pronto. Hasta la próxima.