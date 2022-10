Grilla llanera

ZONA LLANOS DE DURANGO (OEM). – En la reunión de cabildo celebrada en la comunidad de Antonio Amaro de Guadalupe Victoria, se desprendieron varias cosas buenas, la autorización para la instalación de la casa del Estudiante llanero en Durango capital, y la creación del fondo económico de un millón de pesos para préstamos a la palabra de comerciantes locales, bien las dos aprobaciones.

Los prestamos a la palabra los tendrá en la dirección de desarrollo económico municipal Omar Ponce Luna, y van desde cinco hasta los 25 o mas dinero si tiene los requisitos necesarios, la dirección tendrá un millón de pesos para hacer los préstamos a la palabra de esto comerciantes, que según lo dijo Omar Ponce y el mismo alcalde David Ramos, se pretende que la gente que se les preste, sea seria y pague sus abonos a tiempo, porque eso les dará la oportunidad de que mas personas se puedan ayudar, y claro si todos pagan ese millón de pesos estará dando vueltas y estará inyectando recursos a la económica de los pequeños y medianos comercios, porque de todo tipo de comercios entran, tienditas o taquerías, lo que sea, solo hay que cumplir con los requisitos que se piden, y hay que decirlo buena iniciativa y buen programa, ojala y la gente pague, de lo contrario será un millón de pesos invertido en unos cuantos que queden mal, pero vamos pensando que cumplirán y pagaran, lo que ayudará a más gente, ¿o no es cierto?.

Por ciento y ya que estamos hablando del buen Omar Ponce, este joven político jugo en el año 2021 para diputado local por el distrito 14, por el partido de Redes Sociales Progresistas, no gano pero acompañado del doctor Yadir Medrano, obtuvieron una excelente votación para ser un partido patito, en el 2022 se fue el RSP con Morena y el Verde, en Guadalupe Victoria se dividió, Yadir Medrano como candidato a regidor por el Verde-Morena y Omar Ponce se fue con David Ramos a la campaña de Unidos por Durango, apoyando también a su amigo Esteban Villegas, hubo quien decía que se había equivocado, porque juntos habían logado buena votación, pero nadie vio venir que Yadir estaba seguro en entrar como regidor, y que ganando David, Omar Ponce seria funcionarios, así que nada tontos, ahora cada uno por su lado, pero los dos están en el escaparate político, y nadie ha dicho que estén peleados o que no tenga un acuerdo de seguir trabajando la política, lo que si es seguro que cada uno está haciendo su parte, y lo hacen bien, este tema de los créditos a la palabra, bien manejado, le va a dar a Omar Ponce para ser bien visto ante la comunidad comercial, y claro, Omar es una persona que tiene el sueño de ser alcalde de Victoria algún día, así que no los perdamos de vista, ¿p no es cierto?. Hasta la próxima.